Flere par velger borgerlig bryllup

Antall par som valgte å gifte seg borgerlig økte med 370 mellom 2015 og 2016. Samtidig gikk antall vielser i kirken ned med det samme tallet.

Ønsket valgfrihet

Anne-Lene Wathne Berget er en av dem som valgte en utradisjonell seremoni da hun skulle inngå ekteskap med Øyvind Berget for to år siden.

Paret fra Skien valgte å gifte seg borgerlig. En av årsakene var de juridiske rettighetene som følger med ekteskapet. Foto: Privat

I stedet for å vies på Statens hus i Skien, som var det lokale alternativet, flyttet hun bryllupet utendørs. For henne var valgfriheten den viktigste årsaken til å gifte seg borgerlig.

– Jeg synes Statens hus var så uhøytidelig. Derfor hadde vi seremonien på en gård, valgte egen musikk og jeg ble fulgt opp gulvet av pappa. Så vi beholdt den høytidelige biten fra kirken.

Anne-Lene Wathne Berget forteller at de valgte andre formuleringer enn den tradisjonelle «til døden skiller oss ad», da hun giftet seg for to år siden. Foto: Privat

Wathne Berget forteller at parets livserfaringer spilte inn på valget om å gifte seg borgerlig.

– Vi var 35 år og hadde to barn fra før av. Da gifter man seg på andre premisser enn når man er 25 år og nyforelsket. Det hadde vært feil for meg å stå og si at det var Guds vilje.

Ekteskap etter type (2011 - 2016): Ekteskap etter type Årstall Vielser i alt Borgerlige vielser Kirkelige vielser 2011 23,135 7481 9067 2012 24,346 8075 9400 2013 23,410 7712 8706 2014 22,887 7640 8602 2015 22,738 7570 8565 2016 22,537 7901 8186

– Færre troende

Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, tror den viktigste årsaken til tendensen er at det nå er like mange troende som ikke-troende i Norge.

– Mange nordmenn tar nok kirken så på alvor at de velger å gifte seg på en annen måte om de ikke er troende. Det tyder jo også på en større redelighet hos folk: man bruker ikke bare kirken som et vakkert rom, løsrevet fra tro og overbevisning.

Han tror også trenden kan henge sammen med at det offentlige tilbudet er mer fleksibelt.

Brun-Pedersen synes imidlertid retten til å vie et par bør ligge hos myndighetene, ikke hos kirken eller Human Etisk-forbund.

Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, er ikke overrasket over tallene som viser at flere par velger å gifte seg borgerlig. – Gudstroen står ikke like sterkt i det norske samfunnet lenger, sier han. Foto: Human-Etisk Forbund

– Så kan man selvfølgelig gå til sine respektive trossamfunn i etterkant for å få velsignelse, slik at prester og andre bidra med taler og seremonier i etterkant.

Vil tilby enklere bryllup i kirken

Preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, sier at dette er en tendens kirken har sett over lengre tid. Hun tror det er mange grunner til at ekteskapstrenden endrer seg.

– En grunn kan være at mange gifter seg senere enn før, eller gifter seg for andre eller tredje gang. Da ønsker man også ofte en enklere seremoni, fremfor en stor og høytidelig.

Helga Haugland Byfuglien sier at hun ønsker alle velkommen til å gifte seg i kirken, uavhengig av hvordan de definerer sin tro. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Haugland Byfuglien sier at utfordringen til kirken fremover blir å formidle at man kan velge å ha bryllup med enklere rammer og personlig preg, også i kirken. Fremover vil det bli mulig å flytte den kirkelige vielsen ut av kirkens fire vegger, etter avtale med presten.

– Men innholdet blir jo like viktig likevel. Vi ønsker å invitere til en vigsel som inneholder det kirken formidler, med velsignelse, bønn og formidling av det kristne budskapet om kjærlighet. Dette gir en himmel over en viktig dag i livet.