Mandag vedtok et stort flertall på Kirkemøtet mandag en felles vigselsliturgi for likekjønnede. Det betyr at fra og med 1. februar kan homofile og lesbiske par gifte seg i kirken.

Samboerparet Kjell Frølich Benjaminsen (63) og Erik Skjelnæs (70) feirer ved å gifte seg nøyaktig klokken 00.01, når loven trer i kraft.

– Vi har ventet så lenge, så nå har vi ikke et sekund til å vente, sier Benjaminsen til NRK.

– Det føles godt å få gifte seg i kirken. Dette blir en verdig markering på livet vi har delt. Vi er så glade i hverandre og vi gleder oss over at vi får oppleve dette, sier Skjelnæs.

Kjell og Erik har vært sammen i 36 år. Nå får de endelig gifte seg i kirken. Her fra en ferietur til London for fem år siden. Foto: Privat

Forlovet i 16 år

Kjell og Erik traff hverandre på Metropol, en jazzklubb som senere ble en homseklubb, i Oslo for 36 år siden.

– Jeg husker ikke hvem som prøvde å sjekke opp hvem først, men det var en lykkelig start og siden har det vært oss to, forteller Skjelnæs.

For 16 år siden fridde Kjell foran vennegjengen på et middagsselskap. Erik svarte straks ja, før han la til ...«på en betingelse; vi gifter oss i kirken!»

– Det ville ha vært hyggelig å gifte seg med Kjell uansett, og vi kunne ha hatt borgerlig vigsel, men det betyr noe for meg å få lov til å gifte oss i kirken ettersom vi er kristne, forklarer Skjelnæs.

Tårer og glede over utfallet på Kirkemøtet. Nå kan homofile og lesbiskegifte seg i kirken. Du trenger javascript for å se video. Tårer og glede over utfallet på Kirkemøtet. Nå kan homofile og lesbiskegifte seg i kirken.

Midnattsbryllup

Paret har vært tålmodig og holdt ut gjennom tykt og tynt.

– Vi har respekt og forståelse for hverandre.Men det er ikke bare bare å holde sammen i 36 år. Vi har jobbet med samlivet for at det skal fungere, slik som alle andre par, sier Skjelnæs.

Paret er glade for å være blant dem som får bryte ned en ny barriere i likestillingskampen.

– Kirkevedtaket er en stor seier, ikke bare oss, men også de som har gått foran og kjempet før oss, sier Benjaminsen.

– Det er mange som ikke fikk oppleve dette i sin livstid, sier Skjelnæs. 70-åringen har opplevd mye gjennom årene. Han er glad for å se at samfunnet går fremover.

– Jeg kom til Oslo som homofil mann på en tid da det var straffbart å være meg selv. Vi kunne ikke sitte ved siden av hverandre på bussen av frykt for at folk skulle skjønne at vi var kjærester, forteller Skjelnæs.

– Gudskjelov at vi har kommet lenger, selv om vi fortsatt har kamper å kjempe. Likestilling er en menneskerett, sier han.

Historisk vigsel

Sogneprest og familievenn Bettina Eckbo skal lede den historiske vigselen i Eidskog.

– Alterduken er faktisk i regnbuefargene. Det er en gammel duk, og ikke laget for anledningen, så det var kanskje meningen at vi skulle gifte oss i nettopp denne kirken, sier Benjaminsen.