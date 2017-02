Flere lærere endrer undervisningen etter etterutdanning

I en undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sier nesten samtlige lærere at de har endret undervisning etter etterutdanningen, og sju av ti at de har blitt bedre lærere.

Nesten én av tre matematikklærere mangler tilstrekkelig fordypning i faget de underviser i.

– Du blir enda bedre

En av lærerne som mener at etterutdanningen har vært positiv er Kjetil Tonning på Østerås skole i Bærum. Han sier at etterutdanning har gjort ham til en bedre mattelærer.

– For det første har jeg selv blitt faglig sterkere i matematikk. For det andre så har undervisningsmetodene jeg bruker forandret seg. Den har blitt mindre tradisjonell, og er nå blitt mer muntlig, det er flere diskusjoner og refleksjon, forteller Tonning til NRK.

Han tror endringen av undervisningsmetoden har gjort til at elevene har fått større forståelse for faget. Nå anbefaler han andre lærere til å ta etterutdanning.

– Alle blir bedre. Er du en god lærer så blir du enda bedre, forteller Tonning.

– Svært høye tall

Undervisningsforsker Cay Gjerustad fra NIFU mener at undersøkelsen viser at videreutdanningen fungerer.

Lærerne må oppleve videreutdanningen som god, sier undervisningsforsker Cay Gjerustad. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

– Det er svært høye tall, det må jeg si. Men man kan ikke bare ta det for god fisk. Dette er sannsynligvis en høyt motivert gruppe som nok ikke representerer et gjennomsnitt av norske lærere, sier Gjerustad.

Undersøkelsen viser ikke hva som skjer på lang sikt eller om elevene lærer mer, forklarer undervisningsforskeren.

– Men det må sies at for en videreutdanning skal fungere så er det viktigst lærerne opplever den som god og at de får et utbytte av den, sier han.

Røe Isaksen: – Kommunene må si ja

Problemet har vært at kommunene har sagt nei til etterutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

I dag mangler nesten én av tre matematikklærere tilstrekkelig fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder en fjerdedel av norsklærere og nesten halvparten av engelsklærere.

Lærerne og arbeidsgivernes deres har fått en frist på åtte år til å få rettet på dette. Antall studieplasser for etterutdanning er økt og neste år skal regjeringen bruker om lag 1,3 milliard kroner på dette.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener kommunene også må bidra.

– Det er for stor forskjell mellom kommunene. For det er kommunen som arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre at lærerne har den kunnskapen og kompetansen som trengs, sier Røe Isaksen før han legger til:

– Kommunene må si ja, for problemet har ikke vært at lærerne ikke har søkt, men at kommunene har sagt nei.