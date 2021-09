Flere barn til sykehus med luftveissykdommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Pågangen av barn med luftveisinfeksjoner er noe større nå tidlig på høsten enn den vanligvis er.

Det sier overlege Per Kristian Knudsen ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Vi er forberedt på at det kan bli stor pågang av pasienter med ulike luftveisvirus, sier overlege Per Kristian Knudsen. Her i et av isolatrommene ved barnesenteret på Ullevål sykehus. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Store utbrudd i andre land

Luftveisvirusene kommer hvert år, men under koronapandemien har vi vært lite utsatt for dem. De minste barna har knapt vært borti selv vanlige forkjølelsesvirus. Nå kan det gjøre at mange blir syke, slik det allerede har skjedd i flere land, blant dem Sverige og Danmark.

– I en del land har det vært ganske store utbrudd nå med RS-virus, som kan gi alvorlig luftveissykdom hos de minste barna, sier lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet.

Mange av de minste barna mangler immunitet mot luftveisvirus som nå er på frammarsj. Det kan gjøre flere enn vanlig syke (Illustrasjonsfoto).

Mangler immunitet

De strenge tiltakene for å stagge koronaviruset har også holdt andre virus og bakterier i sjakk. Det har altså samtidig gått ut over immuniteten i befolkningen.

– Dette gjelder spesielt de yngste barna, hvor mange ikke har truffet så mange luftveisvirus i det hele tatt. De vil mangle immunitet, sier Hessevik Paulsen.

Hun sier at det samtidig er viktig at småbarn treffer noen av disse virusene slik at de begynner å få en beskyttelse mot de ulike luftveissykdommene.

– Men vi er litt engstelige for at det kommer veldig mye på en gang, sier hun.

– Vi er bekymret for at det kan komme store utbrudd med mange samtidig syke i og med at immuniteten i befolkningen er lavere vanlig, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Venter stor pågang

På Ullevål sykehus sier Per Kristian Knudsen at de har planer for både å opprettholde og øke kompetansen på luftveissykdommene. De har også planer for å utvide kapasiteten hvis det trengs.

– Flere barn enn vanlig kan bli smittet, og vi er derfor forberedt på at det kan bli stor pågang av pasienter med disse forskjellige luftveisvirusene, sier Knudsen.

Det samme gjelder ved Akershus universitetssykehus, skriver direktør ved barne- og ungdomsklinikken, Kirsten Haugland.

– Noen trenger innleggelser, men de fleste får en poliklinisk undersøkelse. Vi følger med på situasjonen og er forberedt på at flere barn vil kunne ha behov for innleggelser, skriver direktør ved klinikken, Kirsten Haugland til NRK.

Alvorligst for de aller minste

De fleste barn blir bare forkjøla og får rennende nese av luftveisvirusene, gjerne flere ganger i året. Noen vil også få symptomer fra nedre luftveier, som hoste.

– Hvis infeksjonen sprer seg til lungene kan det gi pusteproblemer. Det kan arte seg ved at barna puster fortere enn normalt, at de har tydelig anstrengt pust, at de bruker mye muskulatur for å puste, spiser dårligere og blir slitne og medtatte.

Barnelege Per Kristian Knudsen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Når skal man kontakte lege?

– Generelt er det barnets allmenntilstand som er avgjørende for når man skal kontakte lege. Er man bekymret, skal man selvfølgelig kontakte lege. Terskelen for å kontakte lege er lavere jo yngre barna er. Særlig skal en være raske med å kontakte lege hvis barn under ett år har pusteproblemer, og spesielt de som er under tre til seks måneder gamle, sier Knudsen.

– Kommer barna til å bli sykere av luftveisvirus i år enn vanlig?

– Nei, vi har ikke grunn til å tro at de blir sykere. Men flere barn enn vanlig kan bli syke.

Smittevernrutiner

Gode smittevernrutiner som vi har hatt med oss under pandemien, kan begrense smittespredningen.

– Vær nøye med håndvask, unngå nærkontakt, særlig når du er syk. Hvis du har mulighet, så ta gjerne noen dager ekstra med hjemmekontor når du er forkjøla. Det vil bremse smittespredningen, sier Per Kristian Knudsen.

Folkehelseinstituttet tror også at vi er mer utsatt for influensa denne sesongen.

– Alle i risikogruppene bør ta influensavaksine. Og spesielt oppfordrer vi til at barn i risikogruppen bør vaksineres denne høsten, sier Trine Hessevik Paulsen.

Senga står klar på et av isolatrommene for barn med smittsom sykdom. Foto: Kjartan Rørslett / NRK