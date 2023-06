– De var sammen. De er utmattede, la legene behandle dem. De er funnet og det gjør meg veldig glad, sier Colombias president Gustavo Petro til reportere natt til lørdag.

Han sier at barna er et eksempel på overlevelsesinstinkt, og sier at beretningene om dem kommer til å gå inn i historien.

Flyet styrtet i Amazonas 1. mai. Tre voksne ble funnet omkommet, blant dem barnas mor. Flyvraket ble først lokalisert 16. mai.

Flyet barna satt i ble funnet 16. mai. Tre voksne døde i flystyrten i Amazonas. Foto: AP

Meldt funnet før

Også en gang tidligere ble det meldt at de fire barna var funnet i live, men president Petro måtte 17. mai trekke tilbake og beklage det han da hadde sagt. Og leteaksjonen etter de fire fortsatte.

Det ble funnet flere spor etter barna, blant annet klær, en hårstrikk og en tåteflaske.

Flere kilder bekrefter til Reuters nå at barna er funnet i live.

Minst ett av de fire barna skal ha noe erfaring med å overleve i regnskogen. Foto: COLOMBIAN MILITARY FORCES / Reuters

Fant små fotavtrykk

Tidligere er det kjent at redningsmannskapene trodde at barna hadde begynt å vandre gjennom jungelen etter ulykken. Blant barna er det en 11 måneder gammel baby. De andre er 13, 9 og 4 år gamle.

Det ble funnet små fotavtrykk på stedet 30. mai som ga håp om at barna kunne være i live.

Redningsarbeidere har lagt ut pakker med mat og forsyninger i jungelen i håp om at barna skulle finne det.

Flere hundre personer har deltatt i leteaksjonen. Foto: AP

Erfaring med regnskogen reddet dem

Barna tilhører huitoto-urbefolkningen. Lokale myndigheter har sagt at særlig det eldste barnet hadde noe erfaring med å overleve i regnskogen.

– Jungelen reddet dem. De er barn av jungelen, men nå er de også barn av Colombia, sier Petro.

Radionettverket W Radio melder at barna blir fraktet ut av jungelen i et helikopter.

Flere hundre personer, mange av dem urfolk, har deltatt i leteaksjonen.