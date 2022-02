FHI: Flere spedbarn blir lagt inn på sykehus med korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antall koronapasienter som var lagt inn på sykehuset sist uke var høyest blant små barn under ett år, og de eldre over 85 år, viser ukesrapporten til Folkehelseinstituttet.

– Vi ser en trend. Det er flere av de aller minste barna som har blitt innlagt på sykehus den siste uken, forteller fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland til NRK.

40 prosent av barna som har blitt innlagt på sykehus i Norge for koronaviruset de fire siste ukene har vært under ett år. Det vil si 50 av 126 barn.

Forland tror det er et resultat av at det er svært mye omikron-smitte i samfunnet nå, og at det er lavere terskel for innleggelse av spedbarn.

– Når svært små barn blir syke så er det en lavere terskel for å legge inn disse for observasjon på sykehus. Mange av dem blir lagt inn for kort periode og ingen av dem ser så langt ut til å bli alvorlige syke, sier Forland.

2. februar i år var det registrert 276 938 barn og unge i alderen 0–17 år som har fått påvist koronaviruset i Norge så langt i pandemien, ifølge FHI.

– Men vi ser at det er mest smitte blant de eldre barna. Altså blant barn som er mellom 5 og 15 år, men svært få av dem blir alvorlig syke, sier han.

ØKT SMITTE: – Vi må forvente at vi fortsatt har en økning i antall smittede, når vi har åpnet opp og folk er mer og tettere sammen igjen, sier fagdirektør i FHI, Frode Forland. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Dårlig matlyst

– Det går veldig bra med disse barna. Det er ikke luftveissykdom de har, men de trenger litt hjelp til å få i seg nok mat, forteller Christopher Inchley, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus.

Han oppfordrer foreldre til å følge med dersom barnet er vanskelig å vekke, eller om matlysten blir dårlig.

– Det kan være greit å ta en sjekk hos en lege. Vi pleier å si at barn under to til tre måneder med feber også bør bli sjekket, sier han.

– Barna blir som regel bare på sykehus i maks en til to dager, sier Christopher Inchley, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Tror smittetoppen er nådd i Oslo og Viken

Sist uke er det foreløpig rapportert om 550 nye koronapasienter som ble lagt inn på sykehus i Norge. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med uken før.

Ifølge Forland er det tre grupper som blir alvorlig syke av koronaviruset:

De som ikke er vaksinerte

De eldste

De som har underliggende sykdommer

FHI har anslått at mellom 3 og 4 millioner nordmenn kan komme til å få koronaviruset i vinter.

Forland mener det fortsatt er god grunn til å prøve å unngå å få viruset.

– Det er aldri et ønske å få en virussykdom. Men dersom en får dette nå, er det ingen stor risiko for å bli alvorlig syk, sier Forland.

Han sier også at det er store mørke tall på antall koronasmittede i Norge og at smittetoppen kan være over i Oslo og Viken.

– Vi har ikke helt pålitelige smittetall nå, men tallene vi har tyder på at vi kanskje er over smittetoppen i Oslo og Viken. Vi har fortsatt en stigende trend i alle de andre fylkene i landet, forteller Forland.

Økt smitte på sykehjem

– Hvordan er det med smitten på sykehjemmene nå?

– Det er mer smitte på sykehjemmene nå, og vi kan ikke stenge disse institusjonene, sier han.

Selv om de fleste på sykehjemmene er godt vaksinert, tror han vi kommer til å se flere koronarelaterte dødsfall blant de eldre fremover.

– Vi må regne med at vi kommer til å se flere koronarelaterte dødsfall på sykehjemmene fremover, slik eldre ofte dør av influensa eller andre sykdommer.

Statistikken på antall innlagte på sykehus og antall dødsfall, er noe som først vises etter noen uker etter en smittetopp.

– Foreløpig er det stabilt antall døde per uke. De fleste tåler omikron-varianten bra, og de fleste dør med korona og ikke av koronaviruset. Slik som vi også ser med andre infeksjonssykdommer.

FHI venter at smitten vil øke de neste ukene og man må regne med en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær, som skriver FHI i sin ukerapport.