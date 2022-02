Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tross høye smittetall, åpner samfunnet opp. Vi legger fra oss munnbindet og meterstokken.

I motsetning til våren 2020, da vi var veldig opptatt av å slå ned koronaviruset, har vi innfunnet oss med at dette er noe vi kommer til å måtte leve med.

Det er fornuftig, mener Inger Heimdal, som er stipendiat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Hun begynte å forske på koronavirus lenge før noen av oss visste at det kom en pandemi, og skriver i disse dager en doktorgrad på koronavirus og barn.

Heimdal mener kunnskapen om de gamle koronavirusene, som altså er de hun har studert, kan gi svar på framtiden. Og ifølge henne ser den lys ut.

Stort sett harmløst

Man tror nemlig at SARS CoV-2, som er det egentlige navnet på viruset vi har blitt så godt kjent med de siste årene, kommer til å utvikle seg til å ligne mer på de gamle typene.

Dette er virus vi først ble kjent med på 60-tallet, og som har herjet i større og mindre grad siden da. Noen typer har vært lumske, men stort sett har virusene vært nokså harmløse.

Faktisk har de aller fleste av oss vært smittet av et koronavirus gjennom livet, for eksempel når vi har vært forkjølet.

Så om Heimdal, og andre forskere med henne, får rett, vil etter hvert også SARS CoV-2 utvikle seg til noe langt mildere.

– Vi blir ikke kvitt viruset, og hvis jeg skal se inn i framtiden blir det antakeligvis utbrudd årlig eller annethvert år. Men det blir kun farlig for noen få, sier Heimdal.

Både syke og ikke syke hadde korona

I Heimdals forskning har hun studert barn som har blitt innlagt med luftveisinfeksjon på St. Olavs hospital i Trondheim mellom 2006 og 2017.

Forskningen har blitt publisert i The Pediatric Infectious Disease Journal og The Journal of Infectious Diseases, og er også omtalt av Gemini.

Totalt var det snakk om 4312 barn, og blant disse var det 341 tilfeller med koronavirus – altså 8 prosent.

Disse barna ble målt opp mot en kontrollgruppe med barn som ikke hadde luftveisinfeksjon. Og da oppdaget man noe interessant.

– Vi fant ut at koronaviruset forekom cirka like hyppig i begge gruppene, altså hos både dem som hadde alvorlige symptomer og ikke symptomer i det hele tatt, forteller Heimdal.

– Det ga grunn til å stille spørsmål om i hvilken grad disse virusene faktisk fører til sykdom eller ikke.

I tillegg påpeker hun at 70 prosent av barna også var smittet av andre virus. I hovedsak RS-virus, som kan føre til lungebetennelse hos små barn, og rhinovirus, som gir forkjølelse.

– Da må man spørre: Er det koronaviruset som medfører sykdom, eller er det egentlig de andre virusene som gjør det?

Forskeren understreker at de ikke har kunnet konkludere sikkert rundt årsakssammenhenger i denne studien, men de har likevel gjort noen observasjoner som er verdt å merke seg.

Selv om studien er gjort på barn, kan kunnskapen overføres til også å gjelde voksne, mener forsker Inger Heimdal. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

Mer bekymret for RS-virus

Blant barna som kun hadde koronavirus, utviklet om lag 20 prosent en alvorlig luftveisinfeksjon, med behov for intensivert medisinsk behandling.

Blant dem som hadde RS-virus i tillegg, var risikoen dobbelt så høy. Her ble nesten 40 prosent av barna alvorlig syke.

Men det som var et tankekors i studien, var at blant barna som kun hadde RS-virus, var andelen alvorlig syke like høy.

Dette gir Heimdal grunn til å tro at det faktisk var RS-viruset som var den reelle skurken også i de tilfellene der barna hadde korona.

– Jeg mener foreldre til små barn har grunn til være mer bekymret for RS-virus enn korona. I vår studie ser vi at RS-viruset langt oftere fører til innleggelser på sykehus, sier Heimdal.

Halvert risiko med rhinovirus

Kombinasjonen av koronavirus og rhinovirus så imidlertid ganske annerledes ut.

Her var nemlig risikoen for alvorlig sykdom over halvert om man hadde begge virusene, sammenlignet med om man kun hadde ett av virusene.

Heimdal viser til en tidligere studie, som har avdekket at rhinovirus hemmer koronavirus.

Hun spekulerer dermed i om rhinovirus aktiverer immunforsvaret på en sånn måte at det raskere slår ned koronaviruset.

– Selv om vi vet at virus opptrer hyppig samtidig, vet vi veldig lite om hvordan ulike virus påvirker hverandre. Dette håper jeg det vil forskes mer på i årene som kommer, sier Heimdal.

Studien Inger Heimdal har jobbet med, er del av en større luftveisstudie ved NTNU. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

Flest syke blant dem under to år

Noe studien kan si noe mer sikkert om, er hvem som faktisk blir alvorlig syke av koronavirus.

For selv om vi mest sannsynlig går en mildere framtid i møte med SARS CoV-2, så vil det fortsatt være noen som blir syke av viruset. Akkurat som med de eldre virustypene.

– Størsteparten av dem som ble syke var barn under to år. Om lag 30 prosent av dem hadde en kronisk sykdom, eller var født for tidlig, sier Heimdal.

Fellesnevneren her er et svekket immunforsvar. Enten på grunn av sykdom, eller fordi man rett og slett ikke er gammel nok til å ha bygget opp immunitet ennå.

Selv om studien er gjort på barn, mener Heimdal at kunnskapen kan overføres til voksne.

For også blant voksne ser man at det er de som har dårligere immunforsvar – eldre og såkalte risikogrupper – som er mest utsatt for alvorlig sykdom fra luftveisvirus.

– Men de aller fleste tåler koronavirus og andre luftveisvirus ganske godt, sier forskeren.