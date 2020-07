FHI: Flere begynner å bli slappe med smittevernrådene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan se ut som en del folk tror pandemien er over, eller ikke forstår helt at det fortsatt er viktig å holde avstand til hverandre, sier Aavitsland.

LOKALE UTBRUDD: Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland sier at vi kan forvente flere lokale utbrudd i Norge fremover. Foto: epidemi.as

Denne uken ble det kjent at 24 personer er smittet i Moss. 16 av tilfellene skal ha oppstått i et lokalt selskap.

Aavitsland advarer mot flere slike utbrudd i tiden som kommer.

– Vi kommer til å få lokale utbrudd som vi har sett i Moss, det kommer til å gjenta seg i flere kommuner. Men en ny nasjonal bølge over hele landet, tror jeg vi klarer å unngå, sier Aavitsland.

Tror Moss-utbruddet kunne vært mindre

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har i likhet med Aavitsland registrert at flere ikke tar smittevernrådene like alvorlig som i starten av pandemien.

– Det er veldig synd at folk at begynt å slappe for mye av. Dette er den beste forsikringen vi har mot smittespredning. Grunnen til at det går så bra som det gjør nå, til tross for at folk er litt slappe, er på grunn av lite smitte i samfunnet. Med en gang vi får litt flere smittetilfeller, og folk ikke holder avstand eller tester seg, vil konsekvensene være store, sier Nakstad.

Nakstad sier at hvis folk begynner å bli litt slappe og ikke følger smittevernreglene, kan lokale utbrudd bli store.

Han mener at utbruddet i Moss kunne ha vært langt mindre dersom smittevernrådene hadde blitt fulgt.

– Hvis alle involverte hadde fulgt smittevernrådene som de skulle, ville det ikke vært mange titalls smittetilfeller. Det ville vært to eller tre.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det er synd at folk begynner å slappe for mye av med smittevernrådene. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Helsepersonell må gå doble vakter i Trondheim

Onsdag morgen bekrefter også Trondheim kommune at to nye personer har fått påvist koronasmitte.

Den ene av dem skal være den ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim som har fått påvist smitte. Vedkommende er i 30-årene, og er blitt smittet i et «grått land». Det vil si et land utenfor EØS, EU eller Schengen.

Den andre smittede er i 20-årene, og har fått smitten i Norge via en person som har vært i utlandet.

Trondheim kommune melder om høyt trykk på kommunens koronatelefon. Mandag hadde de 300 telefoner.

– Virkelig all time high, sa kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Tirsdag hadde de 288 telefoner. Pågangen er større enn kapasiteten for øyeblikket.

– Folk må gå doble vakter torsdag. Slik kan vi ikke fortsette lenge. Dette er en unntakssituasjon for at vi skal få tatt unna nå i starten, sier Røsstad til NRK.

Nå jobber kommunen med å iverksette strakstiltak.

– Vi planlegger å omdisponere folk som til vanlig jobber med andre ting, sier Røsstad.

Har forsket på smitte og motivasjon

Med få innlagte personer på sykehus og lav smitte av koronaviruset i landet oppfatter folk likevel at dette er litt over og tar det ikke like alvorlig som tidligere, mener Aavitsland.

En amerikansk studie ser på sammenhengen mellom økende smitte og fokus på smitteverntiltak over tid. Professor i psykiatri og atferdsvitenskap Jacqueline Gollan kaller fenomenet for «forsiktighetsutmattelse» («caution fatigue», red.anm.).

– Motivasjonen for smitteverntiltakene er som et batteri. Mange var motivert når tiltakene først kom, men etter flere uker med karantene, stress og angst har fått folk til å føle seg tomme. Når motivasjonen er borte, er ikke folk like opptatt av tiltakene, sier Gollan til Time.

Ifølge Gollan kan tilstrekkelig med søvn, balansert diett, trening og metoder for stresslindring holde motivasjonen oppe.

– Fortsatt mye smitte i samfunnet

FHI-overlege Aavitsland understreker at det fortsatt er smitte i samfunnet.

– Vi må venne oss til de nye vanene, som å holde avstand og ikke håndhilse på hverandre, sier Aavitsland.

Også Nakstad sier at koronasituasjonen enda langt fra er ferdig.

– Selv om vi har stått i dette i fem måneder, vil det fortsette langt inn i 2021 i Norge – og enda lengre i resten av verden, sier Nakstad.

– Alvorlig

24 personer har blitt smittet av koronaviruset i Moss de to siste ukene. 16 av dem kan spores tilbake til det samme private selskapet. Åtte knyttes til utenlandsreiser til såkalte «grønne» land, Danmark, Tyskland og Finland.

– Vi står overfor et lokalt utbrudd av korona i Moss kommune. Det er alvorlig, og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon, sa ordfører Hanne Tollerud på en pressekonferansen på mandag.

Til tross for smitteutbruddet i Moss er smitten i landet ellers relativt lav.

Det var registrert 9.150 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til onsdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 33 tilfeller.