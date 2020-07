Innbyggerne i Moss om smittetallene: – Det er skremmende

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er nesten så jeg føler meg tryggere utenfor Moss. Jeg synes det er flaut at vi er det stedet i Norge bortsett fra Oslo som har mest smitte.

Nadia Paulsen står med mobilen i hånda og oppdaterer seg på smittesituasjonen i Moss når NRK tar kontakt.

For tiden bor hun hjemme hos sin mor, som har uhelbredelig kreft. Paulsen er på vei til jobben i Oslo, og har tatt på seg munnbind for å skjerme seg selv og redusere faren for å smitte mora.

– Jeg er veldig bekymret for mamma nå. Hvis hun får korona nå, kommer hun ikke til å klare seg, sier hun.

Tre nye smittede

Tirsdag opplyste Moss kommune at tre nye personer er bekreftet smittet det siste døgnet. Det kommer på toppen av de 21 som ble bekreftet smittet mandag.

16 av de smittede kan spores tilbake til samme private selskap, mens de siste åtte knyttes til utenlandsreiser til såkalte «grønne» land: Danmark, Tyskland og Finland.

Ordfører Hanne Tollerud sier at kommunen jobber på spreng for å få oversikt over smittesituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det jobbes nå på spreng for å få oversikt over smittesporingen. Det er et veldig viktig arbeid vi må gjøre nå, sier ordfører Hanne Tollerud i Moss til NRK.

Nadia Paulsen i Moss opplever at smittevernstiltakene har blitt slappere, også på bussen som hun bruker for å komme seg på jobb. Blant annet er det ikke lenger klistremerker som oppfordrer til å holde avstand, og folk står tettere enn før.

– Det er skremmende, sier Paulsen.

Merbart færre i byen

Mandag fortalte ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus at kommunen sto overfor et lokalt utbrudd av korona, og at situasjonen var alvorlig.

Smittesituasjonen har gjort flere av innbyggerne i kommunen bekymret. Da NRK besøkte Moss sentrum tirsdag formiddag, var gatene nærmest tømt for folk.

– Det er ekstremt få her i dag. Det er nok litt på grunn av regnet, men også koronaen. Det har ikke vært så få her så langt i sommer, sier Elias Richard Hagen, som har sommerjobb i gågata.

Elias Richard Hagen har sommerjobb med å selge vafler i Moss sentrum. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Like ved står Agneta Kotlowskza bak disken i kafeen hun jobber ved. Også hun har merket at det er færre mossinger ute i byen.

– Vanligvis skulle det vært 20-40 personer her nå, sier hun og peker ut i rommet der det sitter 4-5 personer spredt på hvert sitt bord.

– Jeg vet ikke om det er på grunn av korona, men det har blitt merkbart færre her de siste dagene, sier hun.

Moss sentrum var tom for folk dagen etter at kommunen fortalte at det er et koronautbrudd i byen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Kotlowskza er svensk, men bor i Norge. På grunn av koronasituasjonen i Sverige har hun ikke vært i hjemlandet på lenge.

– Jeg er engstelig for at det blir et utbrudd her også, sier hun.

Liv Karin og Knut Aas er på kjøpesenteret Amfi i Moss. De har tatt turen tidlig på dagen, for å unngå store folkemengder.

– Jeg synes egentlig det er greiest å holde seg hjemme, sier Liv Karin.