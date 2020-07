21 smittede i Moss i lokalt koronautbrudd siste to ukene: – Alvorlig, sier ordføreren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi står overfor et lokalt utbrudd av korona i Moss kommune. Det er alvorlig, og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon, sa ordfører Hanne Tollerud på en pressekonferanse mandag.

Av 21 smittetilfeller de siste to ukene kan åtte knyttes til utenlandsreiser til et såkalt «grønt» land.

Men 13 av de nye smittetilfellene skal ha oppstått i et privat selskap i byen. Kommuneoverlege Kristian Krogshus ville ikke gå nærmere inn på hva slags selskap det var, men at de jobber for å sikre at alle som var der, blir testet.

– Det er allerede gjort en omfattende smittesporing, og testing av nærkontakter, sa han.

– Dette er et kraftig signal om at koronaepidemien ikke er over, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg er også bekymret

To av smittetilfellene i Moss gjelder ansatte ved Rosnes omsorgsbolig, som har 26 beboere. En beboer ved omsorgsboligen er også smittet. 20 ansatte er i karantene, ifølge NTB.

– Vi forstår veldig godt at folk i Moss blir bekymret når de ser disse tallene. Det er jeg også, sa Krogshus på pressekonferansen, og understreket av kommunen følger situasjonen nøye.

To ansatte og en beboer ved Rosnes omsorgsboliger er smittet. Foto: Petter Larsson / NRK

Totalt er det registrert 123 smittede i Moss i løpet av koronapandemien. Ifølge VG er kommunen den eneste i Norge med stigende smittetrend.

– Ikke total nedstenging

Ordfører Tollerud understreket av selv om Moss nå er merket «rødt» på koronaoversikten, er det fortsatt mulig å krysse kommunegrensen.

– Moss er ikke isolert, og det er ikke total nedstengning, sier Tollerud, og legger til at kommuneoverlegen vil iverksette lokale tiltak hvis smitten vedvarer.

Før helga ble et utested i Moss sentrum stengt etter brudd på korona-reglene.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss sier at innbyggerne i Moss må stå sammen for å begrense smitten. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Ordføreren oppfordret også mossingene til å være flinke til å følge smittevernsrådene.

– Vi må stå sammen for å begrense smitten. Har du vært på konsert med opp til 200 tilhørere, så bør du ikke besøke venner eller slektninger som er i risikogruppa, sier Tollerud.

