FHI: Blir stadig sikrere på at omikron gir mindre alvorlig sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden omikron først ble påvist i Sør-Afrika før nyttår, har det kommet stadig nye funn som tyder på at vi nå står overfor en mindre farlig versjon av koronaviruset.

I sin siste ukesrapport skriver Folkehelseinstituttet uten forbehold:

«Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene. Varianten gir imidlertid mindre alvorlig sykdom.»

Entydig forskning

Fagdirektør i FHI Frode Forland bekrefter overfor NRK at de nå med stor grad av sannsynlighet kan slå fast at varianten er mindre alvorlig.

– Vi er begynt å bli ganske sikre på det. Vi har fått stadig nye og bedre studier fra Storbritannia og tall fra Sør-Afrika og Danmark som alle går i samme retning, sier Forland til NRK.

Nøyaktig hvor mindre alvorlig sykdomsforløp deltavarianten gir, er ikke klart.

– Men, vi estimerer den til å være en tredel eller halvparten så alvorlig som delta, sier Forland.

Selv om omikronvarianten er mindre alvorlig, har den også vist seg å være mer smittsom en forgjengerne.

FHI venter derfor en betydelig smittebølge de nærmeste ukene og en betydelig belastning på helsetjenesten. De ber kommunene og sykehusene forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

Flertall av innlagte uvaksinert

I forrige uke var 54 prosent av dem som var innlagt med covid-19, og hvor man kjenner vaksinasjonsstatusen, uvaksinert.

– Det er et tall som er et uttrykk for at de som ligger der og er uvaksinerte i stor grad ikke ville hatt behov for å være der dersom de hadde tatt vaksinen. De innlagte som er uvaksinert er i stor grad mye yngre enn de som er fullvaksinert og som er eldre og mer skrøpelige, sier Forland.

Blant de uvaksinerte er det en stor andel av menn med fødeland utenfor Norge

Ifølge FHI har det vært en økning i innleggelser blant personer i aldersgruppen 30-44 år.

De innlagte som er vaksinert har høyere medianalder enn de uvaksinerte og de fleste av dem har underliggende sykdommer eller andre risikofaktorer. En tredel av disse har fått en tredje vaksinedose.

Det var en nedgang i antall innleggelser med covid om hovedårsak i forrige uke, men antallet kan bli oppjustert.

Bølgetopp i slutten av januar

Onsdag ble det satt dagsrekord for antall registrerte smittede med nesten 8000 bekreftede tilfeller.

– Akkurat i dag er dette mest et uttrykk for at det er et etterslep av testing i jula og fordi vi testet svært mange skolebarn på mandag og tirsdag. Dette tallet er nok litt unormalt høyt akkurat i dag, men det indikerer en økt smitte av omikron, sier Forland.

FHI anslår av omikronvarianten er to til tre ganger smittsom enn delta og at man vil vente en betydelig smittebølge i de kommende ukene.

– Vi håper at vi slipper en like kraftig bølge i Norge som vi har sett i Danmark fordi vi har hatt gode tiltak som har redusert doblingstakten på omikron i lengre tid, sier Forland.

Forland sier FHI forventer å se toppen av smittebølgen i slutten av januar.