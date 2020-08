Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at det trolig var dobbelt så mange som ble koronasmittet på private arrangementer, sammenlignet med utestedene, i første del august.

FHI antar at 9 prosent av dem som ble smittet i Norge i begynnelsen av august, ble smittet på et serveringssted, bar eller utested, skriver Dagbladet.

Men rundt 20 prosent av smitten i den samme perioden kom fra hjemmefester og andre private arrangementer.

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI understreker at informasjonen fra ukesrapportene er beheftet med noe usikkerhet.

– Det er hva folk oppgir som sannsynlig smittested, som blir ført inn i våre statistikker. Det kan nok variere litt hvor god oversikt man har over det, sier Vold til Dagbladet.

Nakstad: – Veldig mye festing i august

8. august ble det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet.

Flere ønsker at regjeringen hever forbudet, blant annet for å hindre at folk flytter festen hjem.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror ikke det nødvendigvis er riktig at stopp av alkoholsalg fører til flere hjemmefester.

– Det er tradisjonelt veldig mye festing i august måned, det er helt naturlig, sier Rostrup Nakstad på Nyhetsmorgen mandag morgen.

Vil kvele hjemmefestene

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen ber regjeringen om å revurdere forbudet.

Han mener private studentfester har skylden for smitteøkningen.

– I Bergen har vi veldig mye hjemmefester og mye bråk. Vi ser at smitten skjer på hjemmefestene, sier Valhammer.

Får støtte fra Oslo

Valhammer får støtte av næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo. Byrådet har nylig sendt et brev til helseministeren der de ber om en vurdering av skjenke-tiltaket.

– Vi er i tvil om skjenkestopp ved midnatt er det beste virkemiddelet, og deler langt på vei synspunktene i Bergen, sier Evensen.

Bunkerfest

Natt til lørdag ble fler enn 20 personer sendt til sykehus med kullosforgiftning, etter en fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Inne i bunkeren hadde det vært en ravefest og to bærbare aggregater skal ha fylt opp rommet med eksos.

Det skal har vært rundt 200 personer i grotten.