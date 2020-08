Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For ei uke siden mente Folkehelseinstituttet (FHI) at koronasmitten i Norge var stabil.

Nå viser nye beregninger at smittespredninga derimot mest sannsynlig kommer til å øke, trolig med 84 nye tilfeller hver dag i slutten av neste uke.

Om tre uker kan antallet smittede har steget til 124 nye hver dag, og i verste fall opp mot 615 nye smittede daglig.

Det er ni ganger flere enn det FHI mente var verste fall scenario for ei uke siden.

Dersom modellen får rett, betyr det at antallet med covid-19 i Norge kan stige til rundt 700 personer nye smittede om tre uker. I et verste fall-scenario kan antallet stige til rundt 3000 nye smittede, ifølge rapporten til FHI.

Les rapporten her: Nasjonal koronarapport fra 12. august

Usikre tall

Framtidsscenarioene er basert på hvordan befolkningen er sammensatt, hvordan folk beveger seg geografisk ut fra mobilregistreringer og modeller for smitteoverføring.

Beregningene skal forsøke å forutsi sannsynlige, mulige utfall av koronaspredninga i landet. Tallene er usikre, men kan gi en pekepinn på hva som venter oss.

Modellen tar for seg hva som kan skje i beste og i verste fall.

Dersom prognosen slår til, kan det totale antallet nye smittede nordmenn per 100.000 innbyggere stige til over 20 i løpet av de neste to ukene.

Til sammenlikning lå tallet på 10,4 i første uke av august. 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere er grenseverdien som norske myndigheter har satt for hvilke lande de regner som «røde», og som utløser karanteneplikt.

Størst er sannsynligheten for at Oslo, Viken og Innlandet får flest smittetilfeller, ifølge datamodellen.

Flere sykehusinnleggelser

Antallet nordmenn som blir innlagt med covid-19 er også antatt å stige med bakgrunn av smitteoppblomstringa vi nå har sett, ifølge modellen.

I dag er 15 personer innlagt på norske sykehus på grunn av koronaviruset. Ifølge modellen kan antallet pasienter stige til mellom 29, og i verste fall opp til 99 i begynnelsen av september.

Dersom smittetallet (r), som sier noe om hvor mange personer én person med koronasmitte smittere videre, holder seg lavt, tror FHI at antallet sykehusinnleggelser kan nå et toppunkt tidlig neste år.

Helsedirektoratet: – Kan unngå høye smittetall med god innsats

I en epost til NRK skriver Helsedirektoratet at:

«Med god innsats fra folk flest og kommunene de neste ukene vil vi ikke få så høye smittetall som modellberegninger viser. Men det krever en stor innsats med testing og smittesporing av nærkontakter».

«Det er uansett grunn til å tro at vi i neste uke vil passere 10.000 bekreftet smittede så langt i pandemien i Norge. Det betyr at 40-50.000 nordmenn trolig har hatt covid-19 siden mars måned».

FHI har sagt de er bekymret for koronautviklinga i Norge de siste tre ukene, selv om de vurderer smittespredninga fortsatt å være på et lavt nivå.

«Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend. Økt reiseaktivitet ser ut til å gi noe økt import av smitte, og i hovedsak fra land omfattet av karanteneplikten,» skriver FHI på sine nettsider.

Det har så langt ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra FHI om den nye rapporten.