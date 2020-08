Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet forteller at smittesituasjonen i Norge fortsatt er lav. FHI skal også bistå kommunene i Norge med smittesporing.

– Vi oppretter nå et nasjonalt smittesporingsteam, dette skal støtte kommunene i arbeid med sporing og når smitten går på tvers av kommunegrenser, sier Forland.

De første medarbeiderne i temaet vil være på plass neste uke.

Rådet om å bruke munnbind på kollektivtransport i rushtiden videreføres også.

– Vi er på samme smittenivå som da munnbind ble innført, men kurven har flatet ut. Det er naturlig å videreføre dette inntil videre, sier Forland.

Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet forteller om et nytt smittesporingsteam. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

FHI råder å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein, og regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige på grunn av stigende smittetall de siste ukene.

En avgjørelse om dette kommer trolig senere denne uken.

Styrker politiet

Styrkingen av politiet som ble innført tidligere i år, skal opprettholdes ut året.

– De 400 midlertidige stillingene i politiet som ble opprettet i mars for å styrke beredskapen, blir videreført ut året, sier Monica Mæland

Den nye situasjonen fører til nye utfordringer for politiet, som må slå hardt ned på brudd på smittevernregler. Som blant annet store hjemmefester.

– Jeg skulle ønske politiet kunne bruke ressursene på bekjempe alvorlig kriminalitet. Jeg ber derfor folk om å være mer forsiktige for å hindre smittespredning, sier Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica er glad for å fortelle at styrkingen av politiet fortsetter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Testsenter på flyplasser

I dag åpner testsenteret på Svinesund. På Gardermoen har 10 prosent latt seg teste siden det åpnet. 17 har fått påvist covid-19.

I Bergen på Flesland har en person testet positivt etter at testsenteret åpnet. Også på Værnes har en personer testet positivt.

– Totalt har 20 personer testet positivt etter å ha testet seg på flyplasser i Norge, blant 8607 personer som er testet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener testsenter på flyplasser har vært en suksess ved at importsmitten kan avdekkes tidlig.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener testsenter på flyplasser har vært en suksess. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helsedirektoratet anbefaler alle å ta en test når de kommer hjem fra et rødt land.

Testkapasitet i kommunene

Guldvog sier at testkapasiteten i norske kommuner har forbedret seg. Tidligere har flere kommuner slitt med å nå målene for testkapasitet.

– Nå klarer mange kommuner å teste 1,5 prosent i løpet av en kommune, og vi har forberedt kommunene på å kunne teste opp mot 5 prosent, sier Helsedirektøren.

Vil kvele hjemmefestene

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) ber regjeringen om å revurdere forbudet mot å servere alkohol etter midnatt på landets utesteder.

Han mener private studentfester har skylden for smitteøkningen.

– I Bergen har vi veldig mye hjemmefester og mye bråk. Vi ser at smitten skjer på hjemmefestene, sier Valhammer.

Valhammer får støtte av næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo. Byrådet har nylig sendt et brev til helseministeren der de ber om en vurdering av skjenke-tiltaket.

Bent Høie forteller under pressekonferansen at han er uenig med at skjenkestoppen fører til mer smitte.

Derfor fortsetter forbudet mot å skjenke alkohol på utesteder i Norge etter midnatt.

– Karantene er en gave

– Vi har snakket mye om meteren de siste månedene, og å ta vare på hverandre ved å holde på meteren. Karantene er viktig for å ta vare på hverandre og for å holde samfunnet åpent, sier Bent Høie.

Karantenetiden er ti dager. Er du symptomfri etter ti dager, kan du gå ut av karantene. Høie påpeker at selv du får en negativ test, skal du gjennomføre karantenetiden.

– Det er trist at karantene fremstilles som en straff. Karantene er en gave til de rundt deg, sier Høie.

Smitten øker i hele verden

Fredag passerte vi 800.000 koronarelaterte dødsfall i verden. Siden pandemien brøt løs, er det registrert over 23 millioner smittede.

På verdensbasis øker fremdeles tallet, men både smitteøkningen og tallet på dødsfall stiger saktere enn tidligere, ifølge nyhetsbyrået Reuters.