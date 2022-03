Familien får merutgifter på 38.000 i år

– Når det ikke bare er renta som øker, men alt av matvarer, drivstoffutgifter, og ikke minst strømprisen, som når nye rekorder dag etter dag, så gjør det hele situasjonen uforutsigbar for oss.

Det sier familiefaren Håvard Vedvik (41).

Han skal være med i kveldens Debatten på NRK1.

Håvard bor i Skien med kona Maja, og barna Hedda (13) og Kristofa (3). I august venter de et nytt barn.

Samlet har familien en årlig inntekt på om lag 1,1 millioner kroner. Huslånet deres er på om lag 2,5 millioner.

En utregning gjort av Storebrand viser at Håvard og familien vil få merutgifter på over 38.000 kroner sammenlignet med i fjor.

Slik rammer merutgiftene husstanden: 2021 2022 Merutgifter Drivstoff 31.320 kr 42.000 kr 10.680 kr Strøm 31.862 kr 43.241 kr 11.379 kr Lånekostnader 115.609 kr 124.806 kr 9197 kr Matkostnader 140.160 kr 147.168 kr 7008 kr Resultater i året 38.264

Det er tatt hensyn til strømstøtte og rentefradrag på skatten i utregningene.

Dette ligger bak tallene Ekspandér faktaboks Ingen kan med sikkerhet si hva strømprisen, dieselprisen eller matprisene blir i snitt i 2022. Derfor må man gjøre noen antakelser. Følgende antakelser er gjort for Håvard og familiens utgifter i 2022: Drivstoff: 1000 liter i forbruk, snittpris på 21 kr/liter Strøm: Snittpris på 150 øre/kWh Renteutgifter: Norges Bank hever renta fire ganger i år i tråd med bankens eget anslag fra siste Pengepolitiske rapport. Matkostnader: Basert på Sifos referansebudsjett for en husholdning tilsvarende Håvards.

– M erker kostnadene

Familiefaren sier prisveksten merkes i familiens handlingsrom.

– Vi merker kostnadene. Brått går man etter billigere fabrikat. En får mindre frihet til å velge, og ser mer på pris fremfor hva man kjøper.

Håvards kone Maja er fra Finnmark. Hun får neppe reist hjem i løpet av året.

– I 2021 og årene før har vi spart penger og bygd opp en bufferkonto. En krisekonto. Nå har vi ikke mulighet til den spareinnsatsen som vi hadde, fordi strømregningen alene spiser opp det vi brukte på å spare.

Håvard Vedvik sammen med kona Maja og døtrene Kristofa (3) og Hanna (13). Foto: Privat

Heldigvis har familien så langt sluppet å bruke av bufferkontoen.

– Da vi tok opp lånet på huset, tok vi høyde for at vi skulle klare en renteøkning på 1 til 1,5 prosent. Det skal vi fortsatt kunne klare, sier Håvard.

Allikevel er økonomien noe som tar opp tankene. Spesielt nå som de venter et barn til.

– Jeg er ikke bekymret for at vi som familie ikke skal klare oss, men at det blir trangere er jeg helt overbevist om.

Mener staten burde gjort mer

Samtidig som utgiftene for folk flest blir høyere, tjener staten stort på høye olje-, gass- og strømpriser.

Håvard Vedvik synes det er problematisk.

– Jeg synes det er forkastelig. Vi har fått en strømstøtteordning som ikke engang er en pute for folk som har det vondt. Det er bare et lite virkemiddel som demper et fall.

Håvard Vedvik sier at dagens situasjon med stigende priser gir uforutsigbarhet for familien. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Jeg mener at de ikke gjør nok. De kunne gjort så mye mer, sier Håvard.

– Samtidig så er jeg i en relativt privilegert situasjon. Tenk på alle de menneskene som mottar trygd, eller minstepensjonister og andre, som virkelig kommer til å kjenne dette på kroppen hvis vi ikke gjør noe.

Han mener det bør vurderes å sette makspris både på strøm og drivstoff.

Storebrands utregning av hvordan merutgiftene vil ramme en snitthusholdning i år: Kostnader Kostnader Merutgifter Utgift 2021 2022 Drivstoff 16.500 kr 21.000 kr 4500 kr Strøm 28.790 kr 38.823 kr 10.033 kr Renteutgifter 46.800 kr 70.200 kr 23.400 kr Matkostnader 140.400 kr 147.420 kr 7020 kr Utgiftsøkning 44.953 kr Lønnsøkning 27.000 kr Netto merutgifter 17.953 kr

Lønnsoppgjøret

Tallene fra Storebrand har ikke tatt hensyn til en eventuell lønnsøkning Håvard og kona vil få i år.

Håvard jobber som maritim redningsmann i Redningsselskapet.

Han sier han kjenner på stor usikkerhet også om årets lønnsoppgjør.

– Vi vet ikke hva som kommer ut av det. Det er jo fare for streik. Det vil definitivt også skape bekymring hvis lønnsøkningen ikke står i stil til prisveksten.