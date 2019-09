Familie kjøpte ny ferie etter Thomas Cook-konkursen – kan tape 31 000 kroner

Familien på fire med Rikke, Odd-Roar og de to døtrene Linea (5) og Amalie (14) hadde gledet seg til sydentur på lørdag.

– Vi ble fryktelig skuffet i går da vi skjønte at vi kunne miste ferieturen vår. Hva sier vi til ungene? Vi fikk litt småpanikk og derfor bestemte vi oss brått for å bestille en ny tur.

– Vi trodde det var en angrefrist, men fant raskt ut at noe slikt gjelder ikke på pakketurer, sier Rikke Brouer-Wangen.

Vil selge en av turene

På sin Facebook-side skriver Rikke Brouer-Wangen:

«I ren panikk over at Ving så ut til å gå i dass kastet jeg meg rundt og bestilte ny ferie på vei til jobb. Men nå har Ving stablet seg på beina, og vi har en reise for mye ... Vi selger derfor en uke all inclusive med TUI til Side Tyrkia MED RABATT».

– Vi havnet i en fortvilet situasjon. Så la vi ut en annonse på Finn.no og la den også ut på Facebook. Vi har fått noen dårlige tilbud så langt, sier Rikke.

– Jeg blir helt dårlig av å tenke på at vi kan tape 31 000 kroner hvis vi ikke får solgt den sist bestilte turen, fortsetter hun.

– Håper ikke at mange kjøpte ny tur

De kansellerte flyvningene hos Ving varte bare en dag, mandag. Mandag kveld meldte selskapet at alle flyvninger fra i dag går som planlagt, og høstferien ble dermed reddet for mange.

Men for Rikke Brouer-Wangen kom dette litt for sent.

Pia Cecilie Høst er leder for forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er klare i sine råd. Det er viktig at man ikke kjøper en annen flyreise. Nå håper de det ikke er for mange som kjøpte ny billett da Thomas Cook gikk konkurs.

– Jeg håper ikke det er mange som har gjort det, for da risikerer man faktisk å betale for reisen to ganger, sier Forbrukerrådets leder for forbrukerdialog, Pia Cecilie Høst.

Ordnet seg for familien Skullestad

Anette Skullestad og familien hadde bestilt tur til Mallorca med Ving og skulle dra tidlig tirsdag morgen. Men mandag kom nyheten om konkurs i reiseselskapet Thomas Cook, som eier Ving. Dermed ble det problemer.

– Vi hadde gledet oss så mye, tatt fri og fått ungene ut av skolen. Det ble jo litt styr, forteller Skullestad.

Kjetil Moe Fredriksen, Maiken Fredriksen, Maren Fredriksen og Anette Skullestad landet på Mallorca i ettermiddag.

Da flyene ble satt på bakken mandag, var familien nokså sikre på at det ikke kom til å bli noen tur til Mallorca.

De bestilte en ny tur med reiseselskapet Solfaktor til 57.000 kroner. Denne turen var med familien på fire pluss to besteforeldre.

I dag tidlig ordnet det seg imidlertid for familien da selskapet kansellerte den sist bestilte sydenturen, slik at de fikk pengene tilbake.

– Vi er svært fornøyd med at det lot seg løse på denne måten, sier Anette Skullestad til NRK på telefon fra Spania.

Flere interessert i å kjøpe Ving

I et hektisk døgn jobbet Ving på spreng for å redde høstferiene til kundene sine, etter at det ble kjent at morselskapet Thomas Cook skal avvikles.

– Nå er det business as usual, erklærer en lettet pressekontakt Siri Røhr-Staff i Ving Norge.

Hun opplyser at de holder løpende kontakt med reisende som ikke kom seg hjem mandag.

Turoperatøren Ving har sikret driften, og folk kan reise på ferie som planlagt. Nå skal selskapet selges, og de hevder selv at flere skal være interessert i å kjøpe.

