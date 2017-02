– Hvert eneste år vi styrte landet ble det i snitt skapt flere jobber enn det totalt har blitt skapt siden Høyre og Frp tok over i 2013. Dette viser at vi har en regjering som er passiv, og som ikke leverer på jobbvekst, sier Tajik.

Arbeiderpartiets nestleder møter NRK der flytogene kommer inn til Oslo S. Hun er akkurat tilbake i hovedstaden etter en tur hjemme i det hardt prøvede oljefylket Rogaland, der tusenvis har mistet jobben etter at oljeprisfallet rammet landets viktigste næring med full kraft.

Tre ganger dårligere enn de rødgrønne

Oljepris-krisen har ført til at mellom 40- og 50.000 jobber har forsvunnet i Norge de siste årene.

Nå har Statistisk sentralbyrå kommet med ferske tall som viser hvordan jobben med å skape nye jobber går.

De oppdaterte tallene fra SSBs nasjonalregnskap viser at det er skapt færre jobber totalt de tre årene Høyre og Frp har styrt landet enn det ble skapt årlig da Ap, Sp og SV sist hadde makt.

I de rødgrønne årene (2005-2013) økte sysselsettingen med 358.700 totalt. Det gir et gjennomsnitt på 44.800 nye jobber hvert år.

Hittil i den borgerlige perioden (2013-2016) har sysselsettingen økt med 43.100 totalt. Det gir et gjennomsnitt på 14.366 nye jobber hvert år.

I den rødgrønne perioden kom 72 prosent av alle nye jobber i privat sektor. Den gangen mente Høyre og Frp at det tallet var for lavt.

Etter at Høyre og Frp selv kom i regjering har bare 39 prosent av alle nye jobber kommet i privat sektor.

JOBBER I PRIVAT SEKTOR: Den blå søylen viser hvor mange flere private jobber som i snitt er skapt årlig under de borgerlige. Den rød søylen viser de rødgrønnes årlige gjennomsnitt. GRAFIKK: Synne Gjul/NRK

– De har mislyktes fullstendig

– Disse tallene avslører at Høyre og Frp har mislyktes fullstendig. Det har ikke blitt skapt nye jobber i privat sektor, vi har blitt mer oljeavhengige og den lille jobbveksten vi har sett har vært i form av byråkrater, sier Tajik.

Statsminister Erna Solberg har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken hverken fredag, lørdag eller søndag denne uken, og henviser NRK videre til finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg tror Arbeiderpartiet glemmer at oljeprisen var tre ganger så høy og at de aller fleste jobbene som ble skapt under dem var oljerelaterte. Dette går ikke an å sammenligne, når vi står midt oppe i det største oljeprissjokket på tretti år, sier Jensen.

LES OGSÅ: Fire grunner til at oljeprisen falt

Oljeprisen var stabilt høy gjennom den rødgrønne perioden. Til gjengjeld måtte Ap, Sp og SV håndtere finanskrisen på sin vakt, men den fikk ikke langvarige konsekvenser for den viktige oljeprisen.

LES OGSÅ: Derfor er oljekrisen verre enn finanskrisen

– Når nesten alle nye jobber under dere, Tajik, kom i oljerelaterte bransjer, og så vet vi hva som har skjedd med den sektoren: Hva skulle regjeringen da gjort annerledes?

TALL-TAJIK: Arbeiderpartiets nestleder mener de nye jobbskapings-tallene viser at Høyre og Frp har mislyktes fullstendig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Høyre og Frp har gjennomgående vært tilbakeholdne og passive. Ap har gjentatte ganger lagt frem målrettede forslag om å bruke kompetansen fra oljesektoren, for eksempel kompetanseoverføringsprogrammer som gjør at man kan skape nye arbeidsplasser i andre sektorer. Det har regjeringspartiene stemt ned.

– Blir som epler og pærer

Finansminister og Frp-leder Jensen fnyser av kritikken:

LIKER IKKE: Finansminister Siv Jensen misliker at jobb-tallene fra egen regjeringstid settes opp mot tilsvarende tall fra de rødgrønnes tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Arbeiderpartiet har jo ikke noe bedre svar. Sannheten er at regjeringen har satt inn en treffsikker tiltakspakke mot Sør- og Vestlandet som har fått folk i jobb. Det legges mer asfalt, det pusses opp flere sykehjem og det løses mange uløste oppgaver, og folk får seg jobb.

Jensen bestrider ikke tallene som viser at det er skapt færre jobber totalt under de borgerlige enn det ble årlig under de rødgrønne - men hun liker ikke sammenligningen.

– Man prøver å sammenligne epler og pærer. De styrte i en helt annen tid, sier finansminister Siv Jensen.