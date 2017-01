Fabian vil ikke møte Heggelund i kampvotering

Nominasjonskomiteen til Oslo Høyre har valgt å vrake tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang (H) fra sikker plass på partilagets stortingsliste foran valget til høsten. Det til tross for at den populære ordføreren har signalisert at han ønsker seg sikker plass.

De siste dagene har Stang søkt råd om han skal ta opp kampen i en egenkomponert undersøkelse på Facebook-profilen sin (se under).

«Kjære venner»: Denne skjermdumpen viser avstemningen på Stangs Facebook-side, hvor han spør følgerne side om han skal stille til nominasjonskamp. Foto: Facebook

Responsen har, ifølge ham selv, vært overveldende.

Rundt 4 000 stemmer er avlagt i avstemmingen. Under fire hundre har bedt Stang la være å kjempe seg inn på listen, resten sier et rungende ja.

Skal kjempe mot gammel ringrev

Høyre-politiker Michael Tetzschner Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg har gjort det veldig dårlig i nominasjonskomiteen, og er fortsatt i tenkeboksen, men har hatt lyst til å stille og nå må jeg jo snart ta en avgjørelse. Jeg har spurt mine venner og bekjente på Facebook om jeg skulle stille. Jeg fikk 4 000 svar og mange har oppfordret meg til å stille, sier Stang.

Han sier responsen har vært utrolig rørende gitt resultatet.

Spørsmålet blir hvilken plass på nominasjonslisten han sikter seg inn mot.

– Jeg synes det vil være riktig å stille på tredjeplass. Vi har hatt en urnominasjon i partiet der medlemmene har satt meg på den plassen, sier Stang.

På den plassen har nominasjonskomiteen satt opp ringreven Michael Tetzschner.

– Hva gjør du hvis du taper en kampvotering mot Tetzschner?

– Spøkefullt sagt vil jeg i så fall få min første sommerferie i en valgkamp på en mannsalder, sier Stang.

Avviser kampvotering mot «ungdommen»

Det har vært spekulert i om Stang ville sikte seg inn på sjetteplass på listen dersom han ikke lykkes i å vippe Tetzschner ut av nominasjonslisten. Det vil i så fall gå på bekostning av Stefan Heggelund.

– Kommer du til å gå til kampvotering mot Heggelund?

– Nei. Det tror jeg vil være unaturlig. Det er viktig at listen har en balansert sammensetting med unge, voksne, kvinner, menn og minoriteter. Hvis ikke nominasjonsmøtet vil ha meg på den tredjeplassen medlemmene har satt meg på, så tror jeg at jeg kommer til å stoppe der, sier Stang.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Tetzschner. Tidligere har han uttalt følgende til Dagens Næringsliv om den forestående kampen mot Stang:

– Jeg ser frem til nominasjonsmøtet og legger den avgjørelsen i nominasjonsmøtets hender. Jeg håper på fornyet tillit til tredjeplassen der jeg er enstemmig innstilt. Mer synes jeg ikke det vil kle oss å kommentere hverandres kandidatur.