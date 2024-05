Ifølge NRK Analyse ble finalen sett av totalt 884.000 mennesker. Det er en nedgang fra 2023, da 1,076 millioner så finalen.

Også i fjor var det seernedgang for Eurovision Song Contest-finalen, fra 1,231 millioner i 2022.

Gåte fremfører «Ulveham» på kostymeprøven i den andre semifinalen. Foto: Martin Meissner / AP

På det meste var 950.000 seere innom finalen lørdag, da Gåte opptrådte, og nesten 1,4 millioner var innom sendingen i løpet av kvelden, ifølge tall fra NRK Analyse.

Laveste seertall siden måling startet

– Vi har ikke sett så lave tall på en Eurovision-finale i den TV-målingen vi har nå, som går tilbake til 2018. Det kan være flere grunner til denne nedgangen, sier Maren Eline Fossan i NRKs analyseavdeling.

Hun legger til at å samle nesten 900.000 seere gjennom en fire timer lang sending fortsatt er et høyt tall.

Lineært var det 861.000 som fulgte direktesendingen.

Norges bidrag fra Gåte kom på sisteplass i lørdagens Eurovision-finale. Men den sveitsiske vinneren Nemo sikret Norge litt ære likevel, siden låten er skrevet av blant andre norske Lasse Midtsian Nymann.

I år var det kontrovers rundt Eurovision, på grunn av Israels deltakelse og protester mot dette i forbindelse med krigføringen på Gazastripen.

Flere oppfordret til boikott av hele arrangementet på bakgrunn av dette, og tusenvis var ute i Malmös gater for å demonstrere gjennom finaleuken.

Semifinalen litt opp

Seertallene fra semifinalen viste at 639.000 seere så showet. Det var en oppgang på 30.000 fra semifinalen i 2023 der Alessandra representerte Norge.

Slik er stemmesystemet under ESC Ekspander/minimer faktaboks I 2024 ble det gjort flere endringer med stemmesystemet for Eurovision Song Contest (ESC). Avstemningen består av to deler: Seerstemmer og jurystemmer.

Både fagjuryene og seerne i hvert land kan tildele 58 poeng hver, altså 1-8 samt 10 og 12.

Seerpoengene blir regnet om ut fra hvor mange som stemmer på hver deltaker.

I Norge kostet det 5 kroner per stemme i år.

Fagjuryene baserer sine stemmer på kostymeprøven fredag kveld.

Totalt vil det utdeles 2204 seerstemmer fra hver av de 37 deltakerlandene + en bolk for «resten av verden» (38 x 58).

I de to semifinalene er det kun seerne som avgjør.

Seere utenfor medlemslandene kunne for første gang stemme på sin favoritt 24 timer før hver semifinalene og finalen.

Seere i alle 37 deltakerland kan stemme på de 26 finalistene (10 fra hver semifinale + de 6 automatisk kvalifiserte landene).

Resten av verden kunne stemme fra slutten av kostymeprøven før finalen og fram til livesendingen var slutt. Kilde. Eurovision

Ifølge analysesjef i NRK Kristian Tolonen, var semifinaletallene på samme nivå som i 2022.

Og til tross for oppfordringer om svart skjerm under Israels bidrag, gjorde seertallene et hopp da Israels Eden Golan gikk på scenen i semifinalen.

Israels Eden Golan viser fram israelsk flagg under flaggparaden lørdag. Foto: Martin Meissner / AP

– Selv om økningen ikke er dramatisk, er det et tydelig lite hopp i grafen, sa Tolonen etter semifinalen.

Ifølge tallene fra finalen, ser det ikke ut som noen seeroppgang under Golans opptreden.

NRK skal evaluere

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller at NRK skal evaluere årets arrangement.

– Nå starter internevalueringen hos oss. Så vi kommer til å ha møter i NRK, om hvordan vi har jobbet og hva vi kan bli bedre på, sier hun.

Gåte etter Eurovision-finalen 2024. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølge Haugen er det snakk om «en helt normal internevaluering»:

– Vi kommer til å snakke med de andre nordiske kringkasterne og EBU. Men det er ikke planlagt noe møte foreløpig.

162 millioner i fjor

I 2023, da BBC arrangerte Eurovision i Liverpool på vegne av krigsrammede Ukraina som vant året før, fikk de tre live-showene (semifinaler og finale) 162 millioner seere verden over.

Det var da mennesker i 144 land som avga stemmer, og emneknaggen #Eurovision2023 fikk 4,5 milliarder visninger på TikTok. Totalt fikk offisielle Eurovision-videoer på TikTok, Twitter, Instagram og Facebook 540 millioner visninger, ifølge den europeiske kringkastingsunionen EBU.