EU bekrefter at Norge får unntak fra toll på stålprodukter

EU-kommisjonen har som ventet vedtatt toll på stålprodukter, men Norge får unntak fra beskyttelsestiltaket.

EU-kommisjonen presenterte planen om høyere toll på import av stål for EUs medlemsland for snaut to uker siden.

Der fikk planen «overveldende støtte». Beskyttelsestiltaket ble vedtatt onsdag, opplyser EU-kommisjonen.

– Amerikansk toll på stålprodukter skaper handelshindre som kan ramme stålprodusenter i EU og arbeidere i industrien. Vi står igjen uten annet valg enn å iverksette midlertidige beskyttelsestiltak for å beskytte vår industri mot en importbølge, opplyser EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

EØS-landene fritas

De midlertidige beskyttelsestiltakene gjelder 23 stålproduktkategorier. For alle kategoriene blir straffetollen på 25 prosent kun innført når importen overskrider gjennomsnittet av import de siste tre årene. EØS-nasjonene Norge, Island og Liechtenstein slipper imidlertid unna.

– Gitt de nære økonomiske relasjonene med EØS-landene, så unntas de fra tiltakene. Disse unntakene ses i sammenheng med både EUs bilaterale og WTOs multilaterale forpliktelser, heter det i en pressemelding fra EU-kommisjonen.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker lovte statsminister Erna Solberg (H) allerede i begynnelsen av juni at Norge ikke vil rammes av beskyttelsestiltaket. Norge har begrunnet kravet om unntak med at beskyttelsestiltak mot norsk eksport vil være i strid med prinsippet om like konkurransevilkår mellom landene som er med i EØS.

Også enkelte utviklingsland med begrenset eksport til EU unntas fra det nye beskyttelsestiltaket.

Overveldende støtte

Importkvoten kommer som en konsekvens av ekstratollen på stål og aluminium som USAs president Donald Trump innførte i mars. EU frykter at utenlandske produsenter skal begynne å omdirigere varene sine til europeiske markeder fordi de nye tollbarrierene i USA gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit.

Foreløpige analyser har ifølge EU-kommisjonen tydet på at nettopp dette har skjedd, og den nye kvoten skal derfor gi en midlertidig beskyttelse mens EU fortsetter å overvåke utviklingen.

EU-kommisjonen opplyser at den har mottatt overveldende støtte fra medlemslandene. Det midlertidige beskyttelsestiltaket kan imidlertid vare i maksimalt 200 dager, og EU-kommisjonen ber derfor alle parter om å komme med sine synspunkter på konklusjonene i undersøkelsene så langt, før en endelig beslutning tas senest i begynnelsen av neste år. EU-kommisjonen utelukker ikke at beskyttelsestiltaket kan bli innført permanent.

EU vurderer også å innføre tilsvarende tiltak for aluminium, men har så langt ikke konkludert i denne saken.