Den 29. desember i fjor ble Andrew Tate og hans bror Tristan pågrepet i Romania.

De er mistenkt for blant annet menneskehandel, voldtekt og for å ha vært del av en kriminell gruppe.

For to dager siden slapp politiet i Romania en pressemelding der de skriver at politiet har ransaket åtte boliger i forbindelse med etterforskningen mot Tate-brødrene.

Også to andre menn er siktet i samme sak.

Skjermdump fra en sending på rumensk TV som viser pågripelsen av Andrew Tate i desember i fjor. Foto: Romania TV

Menneskesmugling av mindreårige

Det er Romanias antiterror- og mafiapoliti som står bak pågripelsene og etterforskningen.

De skriver i pressemeldingen at siktelsen mot Tate nå er utvidet til å dreie seg om menneskesmugling av mindreårige og hallikvirksomhet.

Andrew Tate slik han foretrakk å fremstille seg på sosiale medier før han ble pågrepet. Foto: Skjermdump / Instagram

Det står også at gruppen begynte sin kriminelle aktivitet allerede i 2019.

– De etablerte seg i Bucuresti med formål å drive med menneskehandel, også av mindreårige, samt hallikvirksomhet. Gruppen har holdt på frem til vi pågrep dem i desember, skriver politiet.

Det står videre at de mistenkte brukte «loverboy-metoden» for å få kontakt med kvinnene.

Flere luksusbiler

Under ransakingen av de åtte boligene ble flere luksusbiler konfiskert av politiet.

Det var disse bilene Tate skrøt av på Twitter da han havnet i en offentlig krangel med Greta Thunberg før han ble pågrepet.

Andrew Tate kom med stikk mot Thunberg før han ble arrestert i Romania. Foto: Skjermdump

«Hei Greta Thunberg. Jeg har 33 biler.»

Til slutt førte Twitter-krigen til at politiet i Romania kunne stadfeste at Tate var i landet. Med det kunne de også pågripe ham.

Under kan du se flere av bilene tatt fra en av Tates eiendommer utenfor den rumenske hovedstaden:

Foto: Vadim Ghirda / AP Foto: Andreea Alexandru / AP Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP Foto: Andreea Alexandru / AP Foto: Vadim Ghirda / AP

Politiet anslår bilsamlingen til å ha en verdi på over 6 millioner pund.

Det tilsvarer litt over 72 millioner norske kroner.

Biler fra merker som Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Aston Martin og Bentley ble kjørt opp på lasteplan og kjørt vekk fra eiendommen.

Andrew og Tristan Tate på veg inn i en ankerettssal den 10. januar i år. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Fant videoutstyr og narkotika

Politiet skal også ha funnet videoutstyr og det de beskriver som videochat-utstyr.

Politiet har tidligere beskrevet at noen av ofrene i saken ble tvunget til å opptre foran kameraer i seksuell setting.

Det ble også funnet:

Over 100.000 kroner i kontanter

16 mobiltelefoner

To harddisker

To sigaretter med «grønnlig innhold»

Et pudret hvitt stoff og bankkort med rester av stoffet

Flere kjøkkenvekter

Falske ID-kort

Bilde tatt av rumensk politi under ransakingen av de åtte boligene. Foto: Rumensk politi / Whatsapp Bilde tatt av rumensk politi under ransakingen av de åtte boligene. Foto: Rumensk politi / Whatsapp

Andrew og Tristan Tate har begge søkt om å få slippe ut av varetekt mens etterforskningen pågår.

10. januar ble anken avslått. Begge brødrene må derfor sitte i varetekt i overskuelig fremtid.

Bilde tatt av rumensk politi under ransakingen av en av de åtte boligene. Foto: Rumensk politi / Whatsapp Bilde tatt av rumensk politi under ransakingen av en av de åtte boligene. Foto: Rumensk politi / Whatsapp

Politiet skal også ha ransaket hjemmene til Andrew Tates livvakt og Tristan Tates kjæreste, skriver britiske The Sun.

De to regnes ikke som mistenkte, men som vitner i saken.