To russiske droner skal ha detonert på rumensk territorium.

– Ifølge Ukrainas statlige grensevakttjeneste falt og detonerte russiske «Shaheds» på rumensk territorium under de massive russiske angrepene nær havna i Izmajil i natt.

Det sier talsperson Oleg Nikolenko for det ukrainske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«Shahed» er en type drone brukt av Russland.

Mye infrastruktur og flere lagerbygg ble skadet av flere titalls russiske droneangrep mot Izmajil i natt.

– Dette er enda en bekreftelse på at Russlands missil-terror utgjør en stor trussel ikke bare for ukrainsk sikkerhet, men også for sikkerheten til naboland, også medlemsland i Nato, sier Nikolenko.

Romania er medlem av Nato. Natos artikkel 5 sier at et væpnet angrep mot et medlemsland skal regnes som et væpnet angrep mot hele alliansen.

Se utdrag av sending etter meldingene om eksplosjoner i Romania:

Romania avviser

Samtidig avviser det rumenske forsvarsdepartementet at russiske droner har truffet landet. Det skriver Reuters.

Romania sier at de fulgte med på de russiske angrepene i natt.

– Droneangrepene fra Russland utgjorde ingen direkte militær trussel mot vårt territorium eller Romanias territorielle farvann. Det sier det rumenske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Det har vært kraftige angrep mot havnebyen Izmajil i Ukraina. Her fra 2. august i år. Foto: STRINGER / Reuters

Samtidig fordømmer de russiske angrep mot ukrainske byer og sivil infrastruktur.

Russland har ennå ikke kommentert påstandene fra Ukraina.

– Trenger ikke økt spenning

Tormod Heier, professor ved forsvarets stabsskole, synes det er interessant at Romania så raskt avviser meldingene.

– Jeg vet ikke om det har skjedd, men har det skjedd så er det interessant at rumenerne så raskt avviser det. Landet har en sterk egeninteresse av å ikke hause opp spenningen, sier Heier til NRK.

Tormod Heier sier Russland ikke har noen interesse av å øke spenningen i forhold til Nato. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener det er mest sannsynlig at det er en teknisk svikt, og ikke en overlagt provokasjon fra russisk side.

– Romania trenger ikke økt militær spenning med Russland. Det er typisk tegn på svakhet. Det kan tyde på at de ikke stoler på Nato.

Angrep mot kornby

I løpet av flere timer i natt angrep Russland byen Izmajil. Byen er en av Ukrainas viktigste havner for korneksport.

Guvernøren i byen ba folk holde seg innendørs mens luftangrepene pågikk.

Havnebyen har blitt angrepet flere ganger de siste ukene.