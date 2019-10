Etterforsket om Treholt ble brukt av KGB som «påvirkningsagent»

MISTENKTE PÅVIRKER-ROLLE: Politiet mistenkte Arne Treholt for å være en såkalt «påvirkningsagent». Foto: NRK

I rapporten, datert desember 1984, står det at datidens ledere i Sovjetunionen la stor vekt på såkalte «aktive tiltak» for å forsøke å påvirke politiske prosesser til fordel for Sovjetunionen.

Ett av tiltakene var bruk av såkalte «påvirkningsagenter». Dette var agenter som hadde posisjoner som gjorde at de kunne påvirke beslutningsprosesser i landet de opererte i.

Politiet mente Treholt var påvirkningsagent

I rapporten fra Politiets overvåkingstjeneste (POT), heter det blant annet:

«(...) ut fra det man kjenner til om siktedes (Arne Treholt, red.anm.) engasjement i politisk virksomhet, synes det er svært sannsynlig at KGB (Sovjetunionens hemmelige tjenester, red.anm.) har benyttet siktede i sine politiske påvirkningsoperasjoner.»

Én av årsakene skal ha vært Treholts nære forhold til tidligere Handels- og skipsfartsminister og Havrettsminister Jens Evensen.

I rapporten står det blant annet:

«Ut fra flere vitneforklaringer fremkommer det (...) at det var siktede (Arne Treholt, red.anm.) som hele tiden ønsket at EVENSEN skulle påta seg politiske verv, og EVENSEN har i sin vitneforklaring opplyst at siktede ble meget fornærmet over at EVENSEN ikke var villig til å stille som kandidat til formannsvervet i Arbeiderpartiet.»

Skulle påvirke atomvåpensoner i Vest-Europa

En av årsakene til at datidens POT mistenkte Treholt for å være en «påvirkningsagent», var Treholts engasjement rundt utplassering, stasjonering og modernisering av Natos atomraketter i Vest-Europa.

Da Arbeiderpartiet nedsatte et såkalt rakettutvalg før landsmøtet i 1983, var Evensen én av medlemmene. Det var ikke Treholt. Likevel skal Treholt ha vært særdeles aktiv overfor utvalgets medlemmer for å få et klart nei til utplassering av raketter i Vest-Europa.

I rapporten står det blant annet:

«Mens utvalget var i arbeid, utviste siktede (Arne Treholt, red.anm.) stor aktivitet (...). I denne forbindelse er det kjent at han sammenkalte til flere møter hjemme hos seg selv, hvor han forsøkte å påvirke møtedeltakerne til å gå inn for sitt syn, og han forfattet et utkast til innstilling fra utvalget (...).»

STOPPET FORSLAG: Thorbjørn Jagland stoppet et forslag til Arbeiderpartiets rakettutvalg som skal ha vært ført i pennen av Arne Treholt.

Utkastet ble stoppet hos utvalgets sekretær, Thorbjørn Jagland, som mente det ville være uakseptabelt for Arbeiderpartiet å gå inn for innholdet.

Da forsøket ikke lyktes, forsøkte Treholt å få gjennom et utkast i Oslo Arbeiderparti.

I rapporten står det:

«Siktede gjorde dette uten at han overhodet hadde noe med utvalget å gjøre, og han hadde heller ingen politiske verv som skulle tilsi en slik aktivitet fra hans side.»

NRK har ikke lyktes å få kommentar til saken av verken Thorbjørn Jagland eller Arne Treholt.