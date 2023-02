Treholt døydde i Moskva den 12. februar etter kort tids sjukdom. Han blei 80 år.

Få dagar seinare blei det holdt ei bisetting i Moskva for vener og kjende.

Nokon dagar etter at båra kom til Noreg, blei Treholt bisett i byen der han i 1985 blei dømd til fengsel i 20 år for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Visesongar Ole Paus på veg inn i bisettinga til Arne Treholt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kappelet er meir eller mindre fullsett.

Til stades under seremonien er mellom anna visesongar Ole Paus, som står for sang og gitar. Komponist Ketil Bjørnstad, som var nær ven av Treholt, skal spela piano.

Tidlegare forlagssjef William Nygaard og tidlegare sjefsredaktør i NTB Thor Viksveen deltok også i bisettinga.

Media var ikkje til stades under sjølve seremonien.

Ketil Bjørnstad var ein nær ven av Arne Treholt, og spelte piano i bisettinga til sin døde ven. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Spiondømd

Treholt blei gripen på Fornebu flyplass i 1984, då han var byråsjef for utanriksdepartementet.

Han var på veg om bord i eit fly til Wien, der skulle han møta offiserar frå den sovjetiske spionorganisasjonen KGB.

Fleire blomsterkransar stod rundt bildet av Arne Treholt som var sett opp ved alteret i kyrkja. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Sidan då, og fram til sin død, har han nekta for å ha gitt frå seg informasjon som kunne skada tryggleiken til riket.

Treholt hevdar at han i store delar av perioden ikkje hadde tilgang på slik informasjon.

Han meinte i staden at kontakten med russarane var ein del av hans arbeid som diplomat.

Ei siste helsing frå deler av familien. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Tidlegare statssekretær

Arne Treholt blei fødd på Brandbu i Oppland i 1942. Han var son av Arbeidarpartipolitikaren Thorstein Treholt, som var landbruksminister i to periodar mellom 1971 og 1976.

Han jobba ein periode som journalist i Arbeiderbladet og blei oppdaga av Jens Evensen, ein sentral mann i norsk diplomati.

Arne Treholt og Gennadij Titov i Wien i august 1983. Foto: PST

Då Evensen var havrettsminister var Treholt hans statssekretær frå 1976 til 1978.

Det var i denne perioden at Noreg og Sovjetunionen forhandla fram den omstridde «Gråsoneavtalen».

Det har blitt hevda at Treholt hjelpte Sovjetunionen under desse forhandlingane, slik at dei kjente til den norske forhandlingsposisjonen.

Arne Treholt saman med handelsminister Jens Evensen under ein pressekonferanse i 1974.

Det har aldri blitt bevist, men i eit intervju med Danmarks Radio i 1990 innrømte Treholt at han hadde late ein representant for KGB få sjå dei norske møteprotokollane.

... og diplomat

Etter at han slutta som statssekretær arbeidde Treholt ved den norske FN-delegasjonen i New York frå 1979 til 1982.

Agentar frå FBI flytta inn i naboleilegheita til den då spionmistenkte diplomaten.

Deretter gjekk han eitt år på Forsvarets høgskule, før han frå 1983 og fram til arrestasjonen var byråsjef i presse- og kulturavdelinga i utanriksdepartementet, og fungerande pressetalsmann.

Han blei benåda i 1992 av den dåverande Brundtland-regjeringa, men sjølve dommen på 20 års fengsel blei ståande.

Etter at han slapp ut av fengsel har Treholt blant anna budd på Kypros og i Moskva, der han dreiv forretningsverksemd.

Arne Treholt lèt etter seg ein son og to barnebarn.

