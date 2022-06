Etter fem års planlegging vil kommunen ha skole på tomta: – Ganske uhørt

På tomta til Statnetts gamle hovedkontor vil Husebyplatået AS bygge 550 boliger.

Den 50 mål store tomta ligger kloss inntil T-banestasjonen på Montebello, på Oslos vestkant.

Spørsmålet nå er hvor mange boliger som faktisk vil bli bygget.

For på den delen av tomta som er mest attraktiv å bygge på, ønsker kommunen nå å bygge skole. Forslaget har flere etater i kommunen jobbet med i lang tid, uten å si noe til tomteeieren.

De gamle høyspentledningene på Statnetts tidligere tomt ved Montebello T-banestasjon skal fjernes. Foto: Johan B. Sættem

– Det at de nå fjerner over 200 boliger, og tar bort 40 prosent av boligene i prosjektet vårt, gjennom et forslag som kommer helt i siste liten, det synes vi faktisk er ganske uhørt. Også fordi vi vet at mange av byens etater har jobbet med dette uten å involvere oss, sier Tom Bratlie, administrerende direktør i Husebyplatået AS.

Tar lengre tid å gjøre tomter byggeklare i flere norske kommuner Ekspandér faktaboks Norske kommuner har monopol på å gjøre tomter byggeklare. Før man kan bygge boliger på en tomt, må den være regulert for boligformål. Kommuner hvor saksbehandlingstiden har økt mye det siste året: Oslo: Øker fra 1799 i 2020 til 2044 dager. Det er en økning på 245 dager i løpet av 2021. Fredrikstad: Øker med 932 dager dett siste året, og har med det landets lengste saksbehandlingstid, på 2411 dager. Arendal har tredoblet saksbehandlingstiden fra 344 til 1000 dager. Asker: Har doblet behandlingstiden, fra 588 til 1270 dager. Narvik: Har økt saksbehandlingstiden fra 508 til 1169 dager. Kommuner som har redusert saksbehandlingstiden betydelig det siste året: Moss: Redusert med 329 dager i løpet av 2021 til 529 dager. Tøndberg: Redusert saksbehandlingstid med 292 dager til 727 dager. Sandefjord: Har redusert saksbehandlingstiden med 202 dager til 816 dager. Tromsø: Har halvert saksbehandlingstiden fra 1319 dager i 2020 til 665 i 2021. Kilde: SSB/Kostra/NBBL.Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer - dager fra oppstartsmøte til endelig vedtak.

Forslaget fra kommunen kom helt på tampen, etter mange års reguleringsprosess.

Bratli frykter at det kan ta nye 4–5 år før spaden kan stikkes i jorda – og er oppgitt over det han oppfatter som hemmelighold og manglende vilje til dialog fra kommunens side.

– Det har nå tatt fem år siden reguleringsprosessen startet, og åtte år siden vi begynte å jobbe med prosjektet, sier han.

– Komplisert område

Byggeplanene har møtt store protester fra velforeninger i nabolaget, som har ønsket en annen bebyggelse med færre etasjer enn det som er planlagt fra eieren.

Rett ved T-banen har tomteeieren planlagt å bygge 200 boliger. Planene kolliderer med kommunens ønske om å bygge skole på samme del av tomta. Foto: Illustrasjon: White arkitekter

Hanna Marcussen (MDG), som er byråd for byutvikling i Oslo kommune, sier at utbyggingen på den gamle Statnett-tomta er krevende og komplisert.

– Jeg skjønner at de opplever at dialogen med kommunen når det gjelder denne skole-tomta ikke har vært helt optimal, og jeg har også hatt et møte med dem. Så er det også et komplisert område fordi det har vært mye naboprotester her, som har gjort saken ekstra krevende.

– Det er helt klart at Oslo alltid kan lære av andre kommuner. Samtidig bygges det i liten grad på jomfruelig mark, og det er mye som gjør at prosessene er mer komplisert i Oslo enn i andre kommuner, sier hun. Foto: Johan B. Sættem

– Vil det bli skole på denne tomta?

– Det er foreløpig ikke avgjort. Det er en avgjørelse som vi først tar når vi får saken til politisk behandling på rådhuset. Det er ikke så mange aktuelle tomter til skole i det området, men om det blir denne eller en annen har ikke vi vurdert politisk, sier Marcussen.

Tar stadig lengre tid å gjøre tomter byggeklare

Nye tall fra SSBs kommune stat-rapportering viser at saksbehandlingstiden i Oslo for å gjøre tomter byggeklare økte med 8 måneder i løpet av 2021.

I 2021 var saksbehandlingstiden 2044 dager fra oppstartsmøte til endelig vedtak på private forslag til detaljreguleringer.

Men hovedstaden er ikke alene. Fredrikstad, Arendal og Narvik, er andre bykommuner hvor saksbehandlingstiden har økt kraftig.

En sak har som kjent minst to sider.

Og med kommunens briller, ligger den viktigste årsaken til at saksbehandlingstiden har økt i Oslo, hos utbyggerne, sier byråden.

– En god del av økningen er det bransjen selv som står for. Skal vi få ned den totale saksbehandlingstiden, må både kommunen og bransjen jobbe på en annen måte, sier hun.

– Uakseptabelt

Norske boligbyggelags landsforbund og administrerende direktør Bård Folke Fredriksen, har fremskaffet tallene for NRK.

Han mener Oslo og andre bykommuner som bruker svært lang tid på å regulere tomter, må gjøre mer for å lære hva andre kommuner gjør, for å få ned tidsbruken.

Lang saksbehandlingstid gjør det dyrere å bygge og dyrere å komme inn på boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir i Norske boligbyggelags landsforbund. Foto: Johan B. Sættem

Dagens situasjon fører til at boligprisene øker unødvendig mye, mener han.

– Det er helt uakseptabelt hvordan saksbehandlingstiden går opp, Det gjør boligbyggingen unødvendig dyrere, og gir færre boliger til salgs, noe som også bidrar til at prisene øker, sier han.

«Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning» har tidligere sagt til NRK at manglende boligtilbud er hovedforklaringen på at prisene i hovedstadsområdet har steget mer enn andre steder.

– Saksbehandlingstiden i Oslo har økt med 200 dager bare på to år, fra fire til seks år. Men også kommuner som Fredrikstad, Kristiansund, Asker og Arendal, går saksbehandlingstiden i veldig feil retning, sier han.

Samtidig som saksbehandlingstiden har økt i mange kommuner, er den betydelig redusert i byer som Moss, Tønsberg, Sandefjord og Tromsø.