Kommunene bruker lengre tid på å gjøre tomter byggeklare

Bildet viser utbygging av et bryggeområde i Bjørvika i Oslo. Hovedstaden ligger på en soleklar topp i saksbehandlingstiden for byggeklare tomter. Men i motsetning til andre storbyer og landet for øvrig, har saksbehandlingstiden falt med ca en måned på fire år.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB