Aftenposten: Unge Høyre ble varslet om alvorlig seksuell episode i 2014

Hendelsen, som fant sted på et fylkesårsmøte, ble ifølge kilder Aftenposten har snakket med varslet umiddelbart, uten at det skal ha fått noen konsekvenser.

Tre måneder senere ble Kristian Tonning Riise valgt til leder i Unge Høyre.

Ifølge varslet fra 2014 skulle Riise, som da var 25 år gammel og satt i sentralstyret i Unge Høyre, ha hatt seksuell omgang med en da 16 år gammel jente, som var svært beruset og ute av stand til å gjøre rede for seg.

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager. Utover det henviser jeg til Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset», skriver Riise i en e-post til avisa.

Riise trakk seg som Unge Høyre-leder med umiddelbar virkning onsdag kveld. I Et Facebook-innlegg skriver Riise blant annet at #MeToo-kampanjen har vært en vekker for ham.

«Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.» skriver Riise.

– Husker lite

Flere vitner sier til Aftenposten at de så at Riise og jenta hadde seksuell omgang.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig beruset og jeg husker veldig lite av hva som skjedde, sier jenta selv til avisa.

Et Unge Høyre-medlem sier jenta ikke ønsket å anmelde saken, men ba om at ungdomspartiet sentralt skulle varsles, noe de ifølge vedkommende ble.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier det er alvorlig at varslingsrutinene i denne saken sviktet totalt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det som er alvorlig i denne saken er at varslingsrutinene har sviktet totalt. Vi jobber med å ivareta varslerne og komme til bunns i dem. Det vil ta noe tid, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en SMS til NRK fredag kveld.

På spørsmål om hvordan det var mulig at Riise kunne bli valgt til leder få måneder etter varselet, skriver Aarset at «I lys av det jeg er blitt kjent med de siste dagene burde det aldri ha skjedd.»

Daværende generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, var den som mottok varselet i 2014. Han sier til VG at han er uenig i Aftenpostens framstilling om at det ikke skjedde noe med bekymringsmeldingen.

«Saken kunne i etterpåklokskapens navn helt sikkert vært håndtert bedre og jeg vil gå i detalj med min side av hvordan jeg håndterte dette til dagens Unge Høyre og Høyre-ledelse».

– Flere varsler

Episoden, i tillegg til flere andre, førte etter hva Aftenposten kjenner til at flere fylkeslag forsøkte å finne et motkandidat til Riise i ledervalget.

Høyre har bekreftet at siden Riise trakk seg onsdag, har det kommet inn flere nye varsler mot ham.

Fredag slo Høyre fast at Høyre og Unge Høyre har sviktet i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler, og de beklaget på det sterkeste.

NRK har fredag forsøkt å komme i kontakt med Kristian Tonning Riise via Høyres kommunikasjonsrådgiver Joachim Meier Svendsen, men har foreløpig ikke fått svar.