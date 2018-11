Erik Solheim går av som FNs miljøsjef

– Jeg går av for at FN lettere skal kunne håndtere revisjonsrapporten, sier Solheim til NRK.

Han mottok den endelige rapporten på lørdag.

– Jeg forlater ikke FN med bitterhet. Jeg er stolt over det jeg har fått til, ikke minst med å sette plastforurensning øverst på dagsorden, sier Solheim til NRK.

Det var Aftenposten som i ettermiddag var først ute med å melde at Solheim kom til å gå av. Senere bekreftet Solheim dette overfor Dagens Næringsliv.

– Jeg tar ansvaret for den situasjonen vi har med revisjonsrapporten som går igjennom mange ting, det aller meste har jeg ikke vært borti i det hele tatt. Det blir lettere å gjennomføre denne prosessen uten at jeg er daglig leder. Rapporten er full av feil, men det vil være lettere for en ny leder å ta ansvaret for den situasjonen, sier Solheim til DN.

Han befinner seg i Nairobi, der FNs miljøprogram (UNEP) har hovedkvarter. Solheim har vært sjef for FNs miljøprogram siden 2016, og har også status som FNs visegeneralsekretær.

REISER MYE: Erik Solheim sammen med Indias statsminister Narendra Modi i New Delhi på Verdens miljødag. Foto: Manish Swarup / AP

Reiste for 4,1 mill. kroner

Det vakte kraftige reaksjoner og kutt i pengestøtte fra Sverige og Danmark da den foreløpige revisjonsrapporten ble kjent.

Ifølge rapporten har Solheim reist for 4,1 millioner kroner i løpet av sine første 22 måneder i jobben.

Det er uklart når den endelige revisjonsrapporten blir publisert.

– Revisjonsrapporten kom som en reaksjon på at jeg var den ledende reformator i FN. Mange var imot reformer og bidro til at denne rapporten kom, sier Solheim til DN.

Han erkjenner at de kanskje ikke tok rapporten nok på alvor.

«Jeg ville at FNs miljøprogram skulle være ledende for reform, selv om det reiste noen spørsmål. Å gjøre ting annerledes er aldri lett, og jeg vil forlate stillingen vel vitende om at jeg aldri sparte på noe i forsøket på å implementere denne visjonen og at jeg etterlater FN-miljøet mer driftig og effektivt,» skriver Solheim i avskjedsbrevet til staben.

Betalte tilbake

Solheim (63) måtte tidligere i år betale tilbake 50.000 kroner etter at FN avdekket feil i en reiseregning. Han innrømmet selv å ha gjort feil.

– Jeg har gjort noen feil i sammenheng med reiser. Det kom frem i en undersøkelse, og de ekstra utgiftene er alle sammen blitt tilbakebetalt. Det var feil i sammenheng med min mors død, der jeg i var to dager lenger i Oslo. Dette bidro til ekstra kostnader til organisasjonen, som straks etter ble påpekt. Jeg betalte tilbake hele beløpet straks, sa Solheim til NRK i september.