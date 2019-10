Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om trygdeskandalen

Erik Skjoldheim (38) dømt for å ha mottatt arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn. Det var VG som omtalte saken først.

Det mente Nav var ulovlig, og Skjoldheim ble dømt for trygdesvindel av mer enn 500 000 kroner. Nå er dommen én av en rekke som riksadvokaten mener er gitt på feil grunnlag.

Dommen ble avsagt til tross for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) flere uker tidligere hadde fått informasjon om at flere kunne ha blitt feilaktig dømt for det samme som Skjoldheim. Likevel unnlot hun eller departementet å gripe inn.

Les også: Seks spørsmål og svar om trygdeskandalen

Dømt til fengsel

– Jeg visste ikke at det hadde blitt oppdaget på det tidspunktet. Det har vært en tøff periode. Det har vært en belastning hele veien, sier Skjoldheim til NRK.

Han fikk vite at han måtte møte i retten da han kom hjem for å feire jul med familien etter hjerteoperasjon.

I innkallelsen stod det at strafferammen på det Nav mente han hadde gjort, var på seks års fengsel for trygdesvindel og to år for falsk forklaring.

– Når jeg ser på det i dag, og vet at de kunne gjort noe med det, så er det veldig sårt. Mest fordi det har gått utover familien. Det gjør meg veldig lei meg, sier Skjoldheim.

Skjoldheim ble dømt til 60 dagers fengsel med prøvetid på to år.

Skjoldheim sier han er klar over at feil kan skje, men at det viktige er hvordan man rydder opp når man oppdager det.

– Jeg har fått vite at de har visst om det ganske lenge. Innkallelsen til retten kom rett etter at jeg hadde kommet hjem fra sykehuset etter hjerteoperasjon. Å komme hjem lille julaften for å feire jul med familien og finne dette brevet i posten, sier Skjoldheim.

BEKLAGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er tragisk at uskyldige kan ha blitt dømt som følge av trygdeskandalen. Foto: Øyvinn Myge / ASD

– Vi fikk først vite at det kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold i månedsskiftet august/september i år. Dette var sakene hvor folk hadde blitt straffeforfulgt og dømt. Og selv om Nav ennå ikke hadde konkludert, tok det ikke lang tid før sakene som da var i prosess ble stilt i bero. Etter det vi kjenner til nå, er et rett og slett tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok, sier arbeids- og velferdsminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Dette er trygdeskandalen

Årsaken til trygdeskandalen er at Nav har praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land feil for trygdemottakere som er bosatt i Norge etter 2012.

En gjennomgang Nav har gjort, viser at så mange som 2 400 saker kan ha blitt rammet av trygdeskandalen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av Nav har feiltolket regelverket, og at 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneders fengsel.

– Det er greit å vite at du ikke er kriminell

Skjoldheim er ikke den eneste som kan ha blitt uskyldig dømt. Kari Eldbjørg Vindenes fra Sandnes ble dømt til betinget fengsel i 30 dager for grovt uaktsomt bedrageri.

Vindenes ble dømt for å ha mottatt arbeidsavklaringspenger fra Nav samtidig som hun oppholdt seg i Frankrike og Sverige i flere perioder. Jæren tingrett mente Vindenes bevisst ikke fortalte at hun ved flere anledninger oppholdt seg i utlandet, selv om hun burde forstått at dette gjorde at hun fikk utbetalt mer penger fra Nav enn hun hadde krav på.

Nå viser det seg at dommen mot Vindenes står på listen over saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt, fordi de kan være uriktige.

(Saken fortsetter under videoen)

Kari Eldbjørg Vindenes fra Sandnes ble tidligere i høst dømt for trygdesvindel. Nå viser det seg at dommen mot Vindenes står på listen over saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt. Du trenger javascript for å se video. Kari Eldbjørg Vindenes fra Sandnes ble tidligere i høst dømt for trygdesvindel. Nå viser det seg at dommen mot Vindenes står på listen over saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt.

– Jeg hadde forsonet meg med dommen, og hadde klart å legge den bak meg. Derfor kom mandagens nyhet som et lite sjokk på meg, sier Vindenes før hun fortsetter:

– Jeg kunne ikke tro at det var sant, og har lest omtrent alt som har blitt skrevet om saken.