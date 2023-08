– Jeg tenker at det er veldig, veldig bra, sier Kristin Harila til NRK om etterforskningen, som ble kjent lørdag.

Etterforskningen gjennomføres av myndighetene i Gilgit-Baltistan, der K2 ligger.

– Vi vil selvfølgelig bistå med alt vi kan i forhold til det vi har av materiale, bilder og film, og beskrivelse av ulykken, sier Harila.

Harila har ikke selv blitt kontaktet av pakistanske myndigheter, eller blitt kalt inn til avhør.

Les også: Harila forteller om ulykken på K2: Klatrekollega falt i døden

Torsdag 27. juli besteg Kristin Harila og flere andre fjellet K2. Det var denne dagen at pakistanske Muhammed Hassan (27) mistet livet, på vei mot samme fjelltopp.

Kritikerne har anklaget klatrerne som var på vei opp fjellet for å ha gått forbi 27-åringen, og ikke gjort noe for å redde ham etter han ble alvorlig skadet i et fall.

Barna til avdøde Mohammed Hassan viser frem et bilde av faren og bestefaren. Foto: M.H. Balti / AP

Ikke nødvendigvis en kriminalsak

K2 er underlagt Turistdepartementet og militæret. Politiet har ikke juridisk myndighet så lenge de ikke beordres av departementet.

Samtidig er det vanskelig for politiet å etterforske en sak, når åstedet er utilgjengelig og de fleste vitnene har forlatt landet.

Likevel er politiet godt kjent med ulykken og har kontakt med selskapet som leide ut Mohammed Hassan til de utenlandske fjellklatrerne.

– Vi har foreløpig ikke igangsatt en kriminaletterforskning, men en forundersøkelse, forklarer visepolitisjef Abdul Rauf til NRK.

Kun ett vitne har kontaktet politiet, avdødes venn og navnebror Mohammed Hassan.

Selv gikk han foran sin avdøde venn, og det var flere utenlandske klatrere mellom dem.

– Jeg ble varslet av en nepalsk sherpa og snudde for å hjelpe min venn. Han hang fast i tauet, sier Hassan til K2 Times.

– Flere utenlandske fortsatte å klatre oppover. Vi hadde ikke utstyr til å kunne dra ham opp. Først da et utenlandsk team stoppet opp fikk de dratt ham opp, sier vennen.

Hvem dette utenlandske teamet var vet han ikke. Det var kaldt og alle hadde på seg masker.

Kristin Harila har tidligere fortalt at hun og teamet hennes forsøkte å hjelpe Mohammed Hassan.

K2 er verdens nest høyeste fjell. Mange fjellklatrere har mistet livet på fjellet. Foto: JOE STENSON / AFP





– Ekspedisjonslederen bør etterforskes

Den erfarne fjellklatreren Jon Gangdal har selv nådd toppen av 5 av de 14 toppene Harila har besteget. Han mener det er arbeidsgiver som bør granskes.

– De som bør etterforskes, er det pakistanske trekkingsselskapet og den russiske ekspedisjonslederen som leide inn og tillot en dårlig kledd bærer med lite klatreerfaring, sier Gangdal.

Jon Gangdal Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Han hadde ikke engang dundress, som er et minimum for å kunne jobbe noenlunde trygt i den høyden.

Gangdal presiserer at K2, var en arbeidsplass for pakistaneren og de andre som skulle legge opp tau. Han mener derfor at de som hyret han, bør holdes ansvarlig for tragedien – og ikke Kristin Harila eller noen andre.

Avviser dårlige klær og utstyr

NRK har vært i kontakt med arbeidsgiveren til Mohammed Hassan.

Leder for Lela Peak Expedition, Syed Anwar Ali sier til NRK at Hassan var en meget erfaren og sterk fjellklatrer.

– Han var opptatt av sikkerhet og hadde alt nødvendig utstyr på lik linje med andre klatrere og hjelpere som vårt firma skaffet de utenlandske klatrergruppene.

Syed Anwar Ali. leder for Lela Peak Expedition Foto: Privat

Ifølge Ali hadde Hassan erobret Nanga Parbat og andre høye fjell i Pakistan. Heller ikke K2 var ukjent for ham.

Hassan hadde vært med på denne ekspedisjonen over en måneds tid. Ali spør NRK retorisk om hvordan kunne han ha overlevd så lenge med dårlig utstyr.

Selskapet skal ha gitt penger til Hassans familie.

Syed sier at Hassan døde rundt 150 meter fra toppen, og at flere forsøkte å hjelpe ham med oksygen og varme, men til ingen nytte.

Familien håper å få Hassan ned

Da NRK kontakter visepolitisjef Abdul Rauf, er han på vei ut av huset til den avdøde klatreren.

– Familiens ønske er at Hassan skal fraktes ned fra fjellet slik at de kan begrave ham i den lokale gravlunden, sier han.

– Hvordan ser du på mulighetene for det?

– Om ikke umulig, så er det i alle fall en vanskelig oppgave. Vi har vært vurdert å bruke helikopter, men helikopterselskapet har til nå sagt at det ikke er mulig.



Han har foreløpig ikke gitt opp håpet. Ofte er det pakistanske forsvaret som står for redningsaksjoner i K2.

Østerriker blant kritikerne

Den østerrikske klatreren Wilhelm Steindl, som avbrøt forsøket på å nå K2 den 27. juli, er blant dem som har kritisert Harila og andre klatrere for å ikke ha gjort nok for å hjelpe Hassan.

– Folk tråkket over han, gikk forbi han. De ville nå toppen, og ingen forsøkte å redde ham, sier Steindl til NRK.

Steindl var ikke der da ulykken skjedde, men så droneopptak fra stedet da han kom ned på camp. Det er disse droneopptakene som har florert i sosiale medier og andre medier den siste tiden. Harila og teamet passerte punktet flere timer før opptaket ble tatt.

Kollegaen og vennen som forsøkte å redde livet til den drepte klatreren heter også Mohammed Hassan. Han har fortalt til pakistanske medier at den forulykkede var fortsatt i live da utenlandske klatrere fortsatte å hoppe over ham for å nå toppen.

Harila avviser kritikken

Harila avviser kritikken som har kommet de siste dagene, og har tidligere til NRK fortalt hva som skjedde.

– Det har kommet mye beskrivelser ut i media og sosiale medier som ikke er rett, sier Harila.

– I situasjonen der og da opplever vi som er der at vi både risikerer våre egne liv for å redde ham, og at vi bruker mange timer der for å prøve det vi kan, legger hun til.

Harila mener de gjorde det de kunne for å redde den pakistanske klatreren, og forteller at det var umulig for dem å bære ned en person som ikke kunne gå selv. Hun hevder også at klatreren var dårlig utstyrt, uten oksygen og at det skal ha vært hans første 8000-meterstopp.

– Hadde han vært vår sherpa hadde han ikke vært oppe uten dundress og oksygen, sier hun.

Selv om Jon Gangdal ikke mener Harila kan klandres for dødsfallet er han kritisk til at hun ikke nevnte den omkomne pakistaneren da hun først delte nyheten om at hun hadde besteget K2.

– Hadde Harila fortalt om denne tragedien med en gang, hva de faktisk gjorde og hvilke vurderinger som lå til grunn for at de fortsatte til toppen, ville hun neppe blitt utsatt for denne heksejakten.

Harila har uttalt til NRK at de ikke var klar over at Hassan var omkommet da de nådde toppen, men at de først fikk beskjed om at alle i teamet var ok.

Se Kristin Harila fortelle historien i videoen under: