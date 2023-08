Harila forteller om ulykken på K2: Klatrekollega falt i døden

For to uker siden besteg hun K2 og med det verdens 14 høyeste fjell på tre måneder. En fornøyd Kristin Harila kommenterte verdensrekorden, men først nå kan hun fortelle om dramatikken og en tragisk dødsulykke.

«Dette er en vanskelig bekreftelse å skrive. Som mange allerede vet, gikk Muhammed Hassan bort på K2, han var bare 27 år gammel», skriver Kristin Harila på sin hjemmeside.

Den pakistanske klatreren var på vei opp sammen med et annet klatreteam. Andre medier har tidligere omtalt dødsulykken, blant annet pakistanske Samaa, og klatrebloggen Explorersweb.

Har fått drapstrusler og kritikk

Tyske medier har skrevet om ulykken, og påstår at Kristin Herila og teamet ikke gjorde noe for å redde Mohammed Hassan da han falt. Det er helt feil.

– Vi deler historien nå for det har kommet veldig mange drapstrusler, som sier vi drepte ham, ikke gjorde noe for å redde ham. Vi var nødt til å gå ut nå, sier Kristin til NRK.

Hun sier hun blir rasende når det kommer påstander fra folk som ikke var til stede.

– De har ingen forutsetninger for å forstå situasjonen når man er på et sånt sted, sier hun.

Kristin forteller at hun ikke så akkurat hva som skjedde da Hassan falt og ble hengende i tauet, fordi hun gikk lenger fremme. Ulykken skjedde ved en flaskehals som ligger på 8200 meter, et ekstremt trangt og farlig sted å være.

– Vi var fire personer som til slutt klarte å komme oss rundt og frem til Hassan. Når man står der hvor vi sto og det kommer masse klatrere og sherpaer bak oss, kan du ikke bare snu.

Hva som skjedde videre, ber hun oss lese om på hjemmesiden sin.

– Det er altfor komplisert å fortelle hele forløpet på telefonen, sier Kristin.

«Lama, Hassans venn, meg selv og spesielt Gabriel, gjorde alt vi kunne for ham på dette tidspunktet. Dette skjedde på den farligste delen av det dødeligste fjellet i verden», skriver hun.

Kristin Harila og sherpaen Lama nådde toppen av K2 i juli. Foto: Matias Myklebust / Field Productions

– Snøskred eller fall

«Han var festet til det samme tauet som oss alle, det var beksvart og vi kunne høre ham til venstre for oss, utenfor stien. Vi kunne også se at han hang omtrent fem meter ned, men vi visste ikke om han skled og falt, eller om litt snø kollapset under ham», skriver Kristin på hjemmesiden sin.

Den pakistanske avisen Samaa skriver at klatreren ble truffet av et snøskred.

– Det er feil, sier Kristin. – Han ble ikke tatt av snøskred.

Kristin beskriver hvordan de forsøkte å berge Hassan, som ikke hadde oksygenmaske etter fallet. To av klatrerne fikk ham opp på en liten hylle, og en av dem ga sitt oksygen til Hassan.

Kristin og sherpaen bestemte seg etter hvert for å fortsette fremover da for mange mennesker i flaskehalsen ville gjøre det farligere for en redningsaksjon.

– Da jeg gikk videre var han fortsatt i live og vi trodde at han overlevde. Vi visste ikke at han var død før vi var på tur ned. Vi visste ikke det da vi fortsatte oppover, sier Kristin Harila.

Kristin Harila i ankomsthallen på Gardermoen natt til tirsdag 1. august. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

«Tilbake i Base Camp hørte vi at folk trodde ingen hadde hjulpet ham, men det hadde vi. Vi hadde gjort vårt beste, spesielt Gabriel. Det er virkelig tragisk det som skjedde, og jeg føler veldig sterkt med familien. Om noe, håper jeg vi kan lære noe av denne tragedien.»