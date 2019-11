– Vi vet at olje og gass må reduseres, og særlig oljeforbruket må reduseres kraftig hvis vi skal nå de målene som er nedfelt i Parisavtalen.

Det sa Equinor-sjefen under Politisk Kvarter tirsdag morgen. Han skal i dag lede Equinors årlige høstkonferanse, hvor klima har fått en klart større rolle siden forrige gang de samlet topper fra næringen selv og landets viktigste politikere.

Klimastreiker Hanna Lein-Mathiesen spør hvorfor Equinor ikke vil sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon, når utslippene i verden øker.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen må det skje på etterspørselssiden, med alternativer som kan fortrenge olje og gass. Da vil også tilbudet og produksjonen bli redusert, svarer Sætre.

Mener kuttene er bedre andre steder

Sætre mener at det er lite klokt å føre en politikk som gir en brattere nedgang for norsk oljeproduksjon enn det som er naturlig.

– Vi vet at norsk olje og gass er blant de mest karboneffektive produksjonene i verden. Man må begynne i andre enden, med de oljeprodusentene som har det største utslippet, sier han.

Hvis alle prosjekter på norsk sokkel bygges ut, hvis vi fortsetter å lete etter olje og jobber aktivt for å holde norsk oljeproduksjon oppe, så vil norsk sokkel likevel være under halvparten av dagens produksjon i 2050, ifølge Equinors beregninger.

– Produksjonen kommer til å falle, selv om vi gjør alt vi kan, leter videre og utvinner de ressursene vi har i dag, sier han.

Fem prosent til fornybar

Equinor-sjefen anerkjenner at de har et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og at det er en viktig grunnen til at de satser på å utvikle og bygge ut fornybar energi.

– Det vil bidra til å fortrenge olje og gass, men det vil ta tid, sier han.

I dag går rundt fem prosent av investeringene til Equinor til fornybar energi. Det sier Sætre kommer til å endre seg fort.

– Vi har fått muligheter innen offshore havvind, som er ganske betydelige. De investeringene kommer til på utgjøre cirka 130 milliarder kroner de nærmeste årene, sier Sætre.

Nullutslipp

Høyre sier de vil at norsk sokkel skal bli utslippsfri helst innen 2035, men senest i 2050. Equinor jobber med å redusere utslippene når de produserer olje, men at nullutslipp er et veldig vanskelig mål å nå, sier Sætre. Han løfter istedet frem at de skalerer opp satsingen på havvind, hydrogen og karbonfangst -og lagring.

– Vi må bidra til kraftige utslippsreduksjoner på norsk sokkel, som gjør at vi kan si vi er kompatible med nullutslippsmålet, sier han.