Enormt med folk ute på byen: – Eg var litt redd for at det kom til å bli mykje tafsing

– Eg var litt redd for korleis det kom til å gå på dansegolvet med gutar og jenter som ikkje har sett kvarandre på veldig lenge, seier Linn Kristine Dahl til NRK.

Ho er ein av sjefane på Cafe Sør i Torggata i Oslo og gler seg stort over at dei no slepp å mase på kundane om at dei må sitje i ro.

– Eg var litt redd for at det kom til å krasje og at det kom til å bli mykje tafsing. Men det verkar som at alle klarer å oppføre seg og er glade for å vere ute, seier Dahl.

Sjølv vel ho å behalde munnbindet framleis.

– Eg kan ikkje risikere å bli sjuk no, seier Dahl.

Fulle hus

Men det er slett ikkje berre i hovudstaden det er høg stemning etter gjenopninga av Noreg.

På Stavkroa i Hemsedal var det tilnærma euforiske tilstandar laurdag kveld og natt til søndag.

Der var det fylt opp med glade afterskituristar og gleda var stor over at munnbind og meter er vekke.

– Det er fantastisk. No er vi kanskje 1200 til 1400 menneske her, og det er branntryggleiken som set grensa. Folk er glade, og det er supergod stemning, seier styreleiar Jan Erik Diethrichson.

Ingen tvil om at meteren er vekke når ein ser bilete frå utelivet natt til søndag. Her frå Stavkroa i Hemsedal. Foto: Stavkroa

Tissa på politibilen

Trass god stemning blant dei aller fleste, har det også kome inn mange meldingar om fyll og uro.

Blant anna i Bergen der to menn blir melde for å ha tissa på ein politibil. Den eine av dei må tilbringe natta i fyllearresten.

I Oslo og andre byar er også natteravnane i sving, dei slår gjerne av ein prat med dei ikkje kjem seg inn på uteplassane.

– Det er veldig mange glade folk ute og ein god del som er vel mykje berusa. Dei har nok vorsa godt og så går dei ut, og det ser vi, seier natteravn Sjur Saue.

– Men de opplever ikkje mykje trøbbel i kveld?

– Nei, utifrå så mykje folk som er ute, så er det ikkje så mykje.

I bakgarden på Justisen i Oslo var stemninga høg laurdag kveld. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Passerte éin million

Mange i utelivsbransjen har blitt hardt råka av tiltaka mot korona og sjølve sjukdomen som laurdag passerte éin million registrerte tilfelle i Noreg.

Men no er forboda fjerna og svært mange tok på seg danseskoa laurdag kveld. Det er det all grunn til:

10 veker sidan omikron kravde nye tiltak

100 veker sidan 12. mars 2020

Laurdag blei over 14.000 nye smitta registrert i Noreg. Men skulle du vakne opp med noko anna enn hangover, er det ikkje lenger eit krav at du isolerer deg og varslar nærkontaktar.

Men det er ei tilråding at du gjer det.

