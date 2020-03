Enighet i Stortinget om den nye «koronaloven»

Saken oppdateres fortløpende.

– Denne loven er nødvendig i denne ekstraordinære situasjonen, men regjeringens forslag samlet ikke flertall, sier Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for behandlingen av regjeringens kriselov.

Flertallet i Stortinget var enig om at forslaget fra regjeringen var for vidtgående og hadde for lang varighet.

Støre forteller at lovforslaget som Stortinget nå har vedtatt, har innskjerpinger inn på følgende områder:

Loven skal kun gjelde i tilfeller Stortinget ikke kan gjøre en tilstrekkelig jobb.

Innskjerpet varighet: Loven er nå begrenset til å vare i én måned, og ikke i seks måneder slik regjeringen ønsket.

Forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget ikke gir sin støtte.

Domstolskontrollen er utvidet.

– Stortinget har tatt kontroll

Regjeringen ba i lovforslaget om en generell fullmakt, men Stortinget har begrenset koronaloven til å omfatte de lovene regjeringen mener det haster mest å endre.

– Regler må kunne endres hurtig, slik at vi for eksempel har nok bemanning i helsetjenesten og NAV, at folk får utbetalt dagpenger etter de nye reglene, og at bygninger på kort varsel kan brukes som midlertidig sykehus, bosted eller lager selv om de er regulert for noe annet, sier Støre i lørdagens pressekonferanse.

SV-leder Audun Lysbakken slår fast at «Stortinget har tatt kontroll».

– Det som nå vedtas er en radikalt forandret lov, som sikrer Stortinget løpende kontroll, styrker åpenhet og mindretallsrettigheter og slår fast at lovsaker fortsatt skal behandles i Stortinget så sant det er mulig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Spesiell fullmaktslov

Koronakomiteen har jobbet de siste dagene med loven som regjeringen vil ha for å takle koronakrisen.

– Det at politikerne jobber helt inn i stortingsmøtet understreker hvor ekstraordinær saken er, sier politisk kommentator Magnus Takvam.

Han mener det er avgjørende for legitimiteten til en så spesiell fullmaktslov at det er tverrpolitisk oppslutning.

– Det er ikke noen gang tidligere gitt en slik generell fullmaktslov som tar Stortingets lovgivende makt og gir den til regjeringen, sier Takvam.

Gir regjeringen større handlingsrom

Lovforslaget gir regjeringen større handlingsrom for å håndtere utbruddet av koronavirus i Norge.

Det åpner for at regjeringen kan sette gjeldende lover til side, uten å gå gjennom Stortinget. Den gir også regjeringen muligheten til å sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side.

Ifølge statsminister Erna Solberg skal den nye loven «sørge for at normale funksjoner i samfunnet kan holdes oppe så lenge krisen pågår».

Ville stramme inn fullmaktene

Frp-leder Siv Jensen og andre i opposisjonen hadde gjort det klart at de ikke vil støtte regjeringens kriselov slik den ble presentert av regjeringen.

– Det er naturlig sunn skepsis i Fremskrittspartiet mot en slik fullmaktslov. Vi kan derfor ikke vedta loven slik den foreligger fra regjeringen. Det må gjøres betydelige oppstramminger og klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier Frp-leder Siv Jensen.

Også Sp, SV og Rødt ville ha en innstramming av fullmaktene.