– Det har jo vært helt håpløst egentlig, sukker næringsminister Jan Christian Vestre, og sikter til dagens brukthandellov.

– Skal du drive en bruktbutikk som skal selge brukte klær, for eksempel, må du ha løyve fra politiet, du må føre alle varer sirlig ned i en loggbok, og du må ha alt på lager i 14 dager før det kan selges videre.

Det kronglete regelverket har vært et av de store hindringene for å få folk til å ta mer miljøvennlige valg, mener næringsministeren.

Derfor varsler han nå at loven fjernes for de fleste brukte produkter fra 1. juli.

– Det betyr at det blir mye enklere å omsette brukte klær, brukte møbler, brukt forbrukerelektronikk og også brukte sportsartikler, sier en engasjert næringsminister.

Næringsminister Jan Christian Vestre og Jenny Skavlan er enige om mye, men Skavlan etterlyser fortsatt grep når det gjelder moms på brukte varer. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Har gruet oss

Jenny Skavlan har lenge jobbet for mer gjenbruk og mindre «bruk og kast» i samfunnet.

Hun og kompanjongene i Fæbrik skal starte sin første bruktbutikk med tekstiler og klær i Oslo.

– Vi skal jo starte vår første bruktbutikk nå, så vi har egentlig gruet oss til det, satt oss inn i det. Vi har ikke praktisk begynt med det, men nå kan det jo være at vi slipper det.

Hun sier det blir mye mindre komplisert å starte et sirkulært konsept med de nye endringene.

– Det å slippe å måtte gjøre all den håndteringen, fysisk oppbevaring, sånne ting, gjør det jo praktisk mye enklere.

Jenny Skavlan lager pysjamas til barn av gammelt sengetøy. Foto: Tom Balsgaard / NRK

– Nyprodusert drit

Skavlan forklarer at det allerede i dag er komplisert å starte en bruktbutikk, fordi det er krevende å finne riktige varer.

– Er de ødelagte? Må de repareres? Må de vaskes? Det er mange ekstramomenter i forhold til å kjøpe nye klær.

I takt med at moten går fortere og fortere har vi har gått fra «fast fashion» til «ultra fast fashion», sier Skavlan.

Hun påpeker at det per i dag nærmest er umulig å konkurrere med prisene på nye klær.

– Du kan ikke bare bestille masse nyprodusert «drit», som man jo kan innenfor de aller fleste varegrupper.

Endringer i brukthandelloven Ekspander/minimer faktaboks Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova) ble vedtatt i 1999 og sist endret i 2015.

Dagens regelverk for brukthandel stiller en rekke krav til butikker som selger brukt.

Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller videreselges.

Regjeringen foreslår nå å skrote loven for brukte klær, brukte møbler, brukt forbrukerelektronikk og brukte sportsartikler.

Selv om loven fjernes for de fleste varer, beholdes den for bruktbiler, kulturobjekter, edelstener og metaller.

Etter statsråd fredag sendes saken over til Stortinget for endelig behandling. Det er ventet at forslaget får flertall.

I så fall trer endringen i kraft fra 1. juli. Kilde: NRK/regjeringen.no

Les også Prisene på brukte klær øker: – Billigere å handle nytt

Vil ha bort momsen

Å fjerne brukthandelloven er et viktig steg på veien for at flere skal starte sirkulære forretningsmodeller, mener Skavlan.

Men flere ting må skje.

– Så håper vi selvfølgelig at det neste som står på lista til Vestre, er å fjerne momsen på brukte produkter.

Jenny Skavland forklarer næringsminister Jan Christian Vestre hvordan den nye bruktbutikken til Fæbrik skal bli. Foto: Tom Balsgaard / NRK

Skavlan etterlyser også et strengere regelverk når det gjelder klær som tas inn i landet. Hun viser blant annet til miljøavgifter på plastklær som importeres i enorme mengder.

Vestre utelukker ikke at det kan komme endringer når det gjelder moms, og viser til at Regjeringen nettopp har lagt fram en handlingsplan for sirkulær økonomi.

Målet er at mer av det vi kjøper skal inngå i sirkulære verdikjeder, som er det motsatte av «bruk og kast». Næringsministeren påpeker samtidig at det er flere ulike syn når det gjelder momsen.

– Vi lytter til alle innspill på det, og jeg vil i alle fall ikke utelukke at det kan være aktuelt også i fremtiden, sier næringsministeren.

Brukte klær som skal selges i den nye butikken til Skavlan. Foto: Tom Balgaard / NRK

Ikke bekymret for heleri

Det har vært snakk om å endre brukthandelloven lenge. Å fjerne eller snevre inn brukthandelloven var på høring i fjor, med høringsfrist i oktober.

Først etter statsråd fredag sendes saken over til Stortinget for endelig behandling.

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å stå seg, og jeg håper at et bredt flertall i Stortinget nå slutter seg til regjeringens forslag, sier Vestre.

Han sier at grunnen til at det har tatt så lang tid er fordi det er snakk om kompliserte spørsmål, og høringssvar som har «spriket i litt ulike retninger».

Bransjeaktørene, partene i arbeidslivet, miljøbevegelsen har vært veldig positive til endringen, forklarer Vestre.

Samtidig har det vært kritiske røster som har vært opptatt av andre ting, som hensynet til kriminalitetsbekjempelse.

Vestre sier han ikke er bekymret for heleri. Han mener Norge ikke lengre kan ha et regelverk som tar utgangspunkt i at de som ønsker å starte en bruktbutikk har dårlige hensikter.

Selv om loven fjernes for de fleste varer, beholdes den for bruktbiler, kulturobjekter, edelstener og metaller.

– Det er fordi at for enkelte varer så mener vi at det fortsatt kan være hensiktsmessig å ha en sånn type regulering.