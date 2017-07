En av fem drikker på sjøen

– Det er et skremmende høyt tall, og forteller litt om de liberale holdningene båteiere har på sjøen, sier er generalsekretær i MA – rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun frykter at så mange som 100.000 berusede båtførere kan befinne seg på sjøen i sommer.

Promillegrensen til sjøs er i dag 0,8 for motorbåter under 15 meter, og det mener Kristoffersen er for høyt. Hun tror noe av grunnen til at folk tillater seg å drikke til sjøs har med tradisjon å gjøre.

– Det har ikke vært promillegrense tidligere og den som er nå, er veldig høy,

Hun sier videre at mange spekulerer i hvor mye man kan drikke og fremdeles være under den nåværende grensen.

Ønsker lavere grense

Majoriteten av befolkningen ønsker den samme promillegrensen på sjøen som på veien, viser undersøkelsen som Kantar TNS Gallup har utført på oppdrag for MA-rusfri trafikk.

I undersøkelsen svarer 72 prosent av de spurte at de ønsker en promillegrense på 0,2 – den samme som er på veien. Det er også veldig lite kunnskap om hva promillegrenser er til sjøs.

Her er politikere i utakt med resten av befolkningen, som mener man bør ha de samme reglene til vanns som til lands.

– De bør innføre 0,2 på sjøen som på veien. Poenget må være at det skal være lett å forstå og huske regelverket. Har man 0,2, er det det samme som nulltoleranse for alkohol for båtførere.

Burde ikke være på sjøen

Båteiere NRK har snakket med deler Kristoffersens bekymring for holdningene til alkohol på sjøen.

– Jeg tenker at de burde vært på land, de har ingenting på sjøen å gjøre, sier Ole Jacob Skipperud.

– Før het det at man tok en ankerdram når man kom til land, og det er jo greit, kanskje en lettøl, litt reker og sånt. Men generelt veldig dårlig link. Jeg synes det skal være nulltoleranse på alkohol, sier han.