EMA mener det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det vil komme en bekreftelse av informasjonen fra EMA i løpet av noen timer.

– Etter min mening kan vi nå si at der er en link mellom blodpropp og vaksinen. Uten at det er klart hva som der igjen er årsaken, sier sjefen for vaksine i EMA, Marco Cavaleri, til AFP.

– Faller sammen med vårt synspunkt

Steinar Madsen er fagdirektør i Statens legemiddelverk og sier at dette har vært Norges synspunkt lenge.

– Dette faller sammen med vårt synspunkt, sier han.

Han utdyper:

– Vi har sagt at det er en sannsynlig sammenheng med vaksinasjon av AstraZenecas vaksine og alvorlige bivirkninger i lang tid, sier han.

Venter på bekreftelse

I løpet av denne uken vil det komme en uttalelse fra den såkalte bivirkningskomiteen i Det europeiske legemiddelverket.

– Vi tok dissens i siste møte i komiteen fordi vi mente det var en sammenheng, sier Madsen.

Dette har ifølge Madsen topp prioritet i bivirkningskomiteen.

Et hetteglass med AstraZeneca-vaksine ved starten av vaksinekampanjen for politibetjenter i Tyskland. Foto: Julian Stratenschulte / AP

Vaksinert 120.000 i Norge med AstraZeneca

– De kombinasjoner vi har sagt fra om er et helt uvanlig sykdomsbilde. Reaksjonene er lavt antall blodplater, blodpropper og blødninger i kombinasjon. Og disse tilfellene har oppstått fra sju til fjorten dager etter vaksinasjonen, sier han.

Det er vaksinert rundt 120.000 personer i Norge med AstraZeneca-vaksinen. Disse har fått én dose og skulle etter planen få dose nummer 2 etter 12 uker, for å bli fullvaksinert.

Etter flere meldinger om mulige alvorlige bivirkninger stanset Norge vaksinering med AstraZeneca.

Det er tidligere meldt om fem pasienter med kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Tre av disse pasientene døde. Nå undersøkes det om dette kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

Mange har tatt den i bruk igjen

En rekke land stoppet midlertidig bruken av Vaxzevria fra AstraZeneca etter at det oppsto usikkerhet om hvorvidt den kunne føre til blodpropp.

Så sent som forrige uke sa EMA at det ikke anbefalte begrensninger i bruken.

Mange land har tatt vaksinen i bruk igjen, men enkelte steder gis den kun til eldre. Norge har foreløpig ikke begynt å bruke AstraZenecas vaksine igjen.

LES OGSÅ: Dette er FHIs foreløpige svar om AstraZeneca-vaksinen

Hva skjer videre med AstraZeneca-vaksinen nå?