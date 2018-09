Ekstremvarslet fjernet for «Knud»

Meteorologisk institutt har tidlig lørdag morgen sendt et ut et sluttvarsel for «Knud».

– Det betyr at kriteriene for ekstremvarsel ikke lenger er til stede, selv om det fortsatt er mye vind enkelte steder, sier Gislefoss til NRK.

Han sier at det i morgentimene lørdag blåser opp mot liten storm enkelte steder på kysten av Rogaland.

Det er likevel langt mindre enn tidligere i natt, da det nesten var sterk storm enkelte steder i Rogaland. Også enkelte steder i Trøndelag er det opp mot sterk kuling, men det er langt fra noe ekstremvær.

Det eneste pågående varselet gjelder kjøreforholdene i Sør-Norge, der det er snø på enkelte fjelloverganger.

Her tar «Knud» båtene i Kristiansand Du trenger javascript for å se video.

Tok en annen bane

Gislefoss sier at «Knud» tok en noe mer vestlig bane enn forventet, og det førte til at den ikke slo så hardt inn over Østlandet som man fryktet.

– Det tror jeg vi skal være glad for, sier Gislefoss.

Ingen av de berørte distriktene har fått inn meldinger om alvorlige personskader.

På Østlandet melder politiet at ti trær har blåst over ende i Oslo, men det i Øst politidistrikt (Østfold, Follo og Romerike) er 25 skademeldinger.

Forventer flere skademeldinger

– Heldigvis ble dette uværet noe mildere enn vi fryktet. If har foreløpig fått inn 45 skader. Det er alt fra hus som har fått tre i taket, til hus som har fått vann i kjelleren, forteller Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Det er først og fremst Sørlandet som er rammet denne gangen, men de har også fått inn skader fra Oslo og Sarpsborg.

– Foreløpig har vi fått inn skader på ni båter. Vi regner med at vi får inn mange skademeldinger i løpet av dagen og i løpet av neste uke, på båter som har fått skade i dette uværet, sier Clemetz.

Mange uten strøm

Klokken 6.50 er fremdeles 16.888 av Agder Energis kunder strømløse, går det frem av selskapets nettside.

Også på Østlandet er flere fortsatt uten strøm.

– Nå like før kl. 08.30 er det 89 kunder i Rygge i Østfold som er berørt, sier informasjonssjef Hafslund ASA, Kjell Stamgård.

Det virker som det gikk langt bedre enn fryktet.

Stamgård forteller at det var 12-13.000 som var berørt av strømbrudd fra ettermiddagen og frem mot midnatt. Det var for det meste kunder i Østfold. Det siste store strømutfallet var i Askim, der var det 700 som mistet strømmen et par timer.

– Vi var redd for at det skulle ta seg opp på Romerike, men det så ut som det det aldri rakk frem tid, sier Stamgård.

I Frogn mangler fortsatt nesten 60 husstander strøm, mens det i Vestby er over 70 kunder, sier kommunikasjonssjef i Hafslund, Morten Schau.

Veitrafikksentralen melder lørdag morgen at den ene etter den andre av de stengte veistrekningene åpner igjen.

Også i Danmark og Sverige meldes det lørdag morgen at været er i ferd med å roe seg, uten at det har vært personskader eller materielle ødeleggelser av noen betydning.

Overvåkningskamera fanget øyeblikket i Grimstad. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningskamera fanget øyeblikket i Grimstad.

Oppgjørets time

Sent fredag kveld fikk NTB de første meldingene fra Frende forsikring, som da meldte at klokka 23 hadde de fått rundt 20 skademeldinger, men ventet mange flere.

– Vi har fått skader fra Kristiansand, Lyngdal, Oslo, Bergen og omegn, sier skadesjef på bygning, Yngve Amundsen Høvig i Frende Forsikring.

– I Kristiansand, Lyngdal og Oslo er det typiske stormskader på tak og rotvelt, samt skader på biler og båter, sier Høvig.

I Bergen og omkringliggende områder er det snakk om vannskader og skader etter lynnedslag.

Frende Forsikring tror mange skader ikke meldes før mandag morgen.

– Det er typisk for stormskader at det meldes inn en del mindre skader, som ikke oppleves som akutte. Disse vil først komme inn til oss på mandag, sier skadesjefen til Frende.