En 14-åring skal være pågrepet, skriver Aftonbladet rett før midnatt.

– Vi hørte et kjempestort smell og huset ristet litt, sier Åsa som bor i området til Aftonbladet. Det hørtes ut som glass og tre gikk i stykker, sier hun.

Ti person fra flere oppganger er frakta til sykehus, etter at trykkbølgen fra eksplosjonen var kraftig. Ifølge politiet skal de ikke ha alvorlige skader.

De som bor i lavblokken der eksplosjonen skjedde evakueres med en stigebil.

Nødetatene på plass i Stockholm sent tirsdag. Foto: AFP

– Hele huset evakueres nå på grunn av rasfare. Alle leilighetene skal evakueres, sier politiets Daniel Wikdahl pressetalsperson til Aftonbladet.

– Vi har kontakt med kommunen om hvor disse menneskene skal oppholde seg. Jeg er redd de må innstille seg på å tilbringe natten på et annet sted, sier Wikdahl.

Eksplosjonen skjedde i Farsta sør i Stockholm ved 21.30-tida, skriver svensk politi på sine nettsider. Da de kom til stedet så de at de at noe hadde eksplodert ved inngangspartiet.

Store styrker har rykket ut til Farsta. Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Det var mange som ringte inn om dette her, og flere personer var hjemme når det skjedde, sier politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl.

Nødetatene ber folk holde seg vekk fra vinduene sine.

Omfattende skader

Trappeoppgangen har fått omfattende skader, og flere dører er ødelagt. Det er også skader innvendig i leiligheter, opplyser politiet.

Også tunnelbanen og pendeltoget er stengt i begge retninger, skriver Aftonbladet. Målet var å hindre at eventuelle gjerningspersoner tok den veien fra åstedet. Ingen er så langt pågrepet.

Dette er den tredje eksplosjonen i Stockholms-området det siste døgnet. Og politiet har startet etterforskning av hendelsen som allmennfarlig ødeleggelse.

Farsta ligger sør i Stockholm.

Eksplosjoner kobles til kriminelt nettverk

Mandag var det først en eksplosjon i Fagersjø i Farsta, der fem personer ble skadd, og sju timer senere eksploderte det i et rekkehus på Lindingö.

På de to adressene er to unge menn registrert, som begge nylig er tiltalt for mordforsøk og mordplaner som kobles til høstens konflikt i Foxtrot-nettverket, skriver SVT.

SVT har også laget en oversikt over eksplosjonene i Sverige basert på politiets statistikk.