Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Generelt sett, mener vi den psykiske helsen til nordmenn er bra. Men for noen har pandemien vært en katastrofe, sier psykolog Peder Kjøs til NRK.

I seks uker har han ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som fikk i oppgave å se på nordmenns psykiske helse under pandemien og forslag til tiltak.

Nå er forslag til ulike tiltak klare - og statsminister Erna Solberg har tatt i mot rapporten.

OVERRASKET: Psykolog og leder for det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget, Peder Kjøs. Foto: Kristoffer Myhre

– Pandemien ser ikke ut til å ha gitt så alvorlige psykiske konsekvenser som mange hadde fryktet, men de som hadde det vondt fra før, har fått det verre, sier Kjøs til NRK.

– Er du på overrasket over funnene?

– Ja, jeg er det. Vi har hatt en allmenn forestilling om at dette har vært en psykisk helsekrise, men det ser ikke ut til å stemme. De som har slitt har vært barn og unge i familier som fra før ikke fungerte godt, og folk med alkohol og rusproblemer.

Dette er forslagene

Utvalgets mandat har vært å samle kunnskapen som allerede finnes og å foreslå nye tiltak for å møte konsekvensene av pandemien.

Kjøs-utvalget, bestående av tolv ulike fagpersoner i Norge, har blant annet sett på befolkningens livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler.

Totalt har de kommet med 31 punkter - dette er fem av dem:

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse

Styrke fritidstilbud for barn og unge

Bedre samarbeid mellom frivillige og offentlige tjenester

Øke tilgjengeligheten av rask psykisk helsehjelp

Folkehelsekampanje for den psykiske folkehelsa; øke kompetanse i befolkningen

– Det er viktig å få disse tilbudene inkludert i det store hjelpeapparatet. Lavterskeltilbud bør styrkes fordi mange som har det vondt, bare vil ha noen å snakke med. Det bør i større grad inkluderes i det offentlige tilbudet for psykisk helse.

Dette er Kjøs-utvalgets forslag til tiltak: Ekspandér faktaboks Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse. Gjenåpning og styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus (ROP), herunder lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet. Styrke de kommunale psykososiale kriseteamenes aktive rolle. Styrke fritidstilbud for barn og unge. Arrangører eller frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke tilskudd til å etablere lavterskel psykososiale samtaletilbud på arrangementer sommeren/høsten 2021. Midlertidig tilskuddsordning til aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre. Tilbud om forebyggende hjemmebesøk for eldre bør styrkes. Øke kjennskap til og bruk av tilgjengelige kartleggingsverktøy for å avdekke problematisk rusmiddelbruk og avhengighetsproblematikk. Sikre tilstrekkelig kapasitet og beredskap i sosiale tjenester. Styrke pårørendes rolle og rettigheter Utarbeide en veileder for gjenåpning av arbeidslivet etter hjemmekontor og permitteringer. Benytte regelmessig testing som smittevernstiltak slik at skoler og fritidstilbud kan holdes åpne. Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Øke tilgjengeligheten til digitale. mestringsverktøy knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, gjennom å sikre implementering av vedtatte satsninger. Økt satsing på friskliv- og mestringstilbud. Styrke tilbud knyttet til livsmestring og psykisk helse i skolene og skolehelsetjenesten. Flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam. Prøve ut Nærværsteam i grunnskolen. Sikre tilgang til hjelpetilbud knyttet til arbeid. og psykisk helse og rus. Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende. Kommunen bør forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp til barn og unge. Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen. Øke tilgjengeligheten til rask psykisk helsehjelp. Gjennomføre tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot selvmord. Styrke nettverket av kommunens utekontakter. Tydeliggjøre og videreutvikle halvannenlinjenivået. Gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens helsekompetanse innen psykisk helse. Plikt for kommuner og spesialisthelsetjeneste til i felleskap å overvåke kapasitet og ressurser i sitt helsefelleskapsområde. Tidlig i krisehåndteringen planlegge for hvordan det kan tilrettelegges for at lavterskeltilbud kan holdes åpne – ved økt kompetanse på smittevern, og bruk av hurtigtester. Sikre at budskap om ivaretakelse av psykososial helse blir synligere i beredskapsarbeidet. Evaluere håndteringen og mobiliseringen av frivillige ressurser under pandemien.

Ønsker tiltakene velkommen

Forslagene til ekspertgruppen er viktige, sier Kirkens SOS. De har over 1300 frivillige i aksjon i ulike roller.

ROSER FORSLAGET: – Vi møter mennesker i dramatiske situasjoner og i ulike faser av livet hver dag., sier generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS. Foto: Joe Urrutia

Blant tilbudene de organiserer er krisetelefonen for personer som trenger noen å snakke med. Et døgnåpent tilbud hele året.

– Det offentlige sitter på mye kompetanse, og det frivillige sitter på store menneskelige ressurser, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Hver eneste dag møter Heimdals frivillige mennesker i ulike sinnstilstander. Enkelte deprimerte, mens andre ønsker å ta sitt eget liv.

– Vi bestiller ambulanser til folk hver dag fordi de sliter psykisk og trenger akutt hjelp. Det er ikke kapasitet i helsevesenet til å dekke det enorme behovet og regjeringen kommer ingen vei hvis vi ikke samarbeider bedre.

LOVER MER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover mer penger til frivillige hjelpetilbud. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helseminister Bent Høie lover mer penger til lavterskeltilbud i revidert nasjonalbudsjett som etter planen skal være ferdig om to uker.

– Vi vil fortsette å satse på de. Utvalget sin anbefaling viser oss at det er en riktig måte å bruke ressurser på. Det er faktisk en viktig del av vår beredskap med en sterk frivillig sektor.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med din fastlege eller disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no Røde Kors sin tjeneste Kors på halsen er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsiden korspaahalsen.rodekors.no

er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsiden korspaahalsen.rodekors.no Mental Helse Hjelpetelefonen : Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no Foreldresupport: Ring 116 123 (tast 2) Studenttelefonen: Ring 116 123 (tast 3)

: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no Mental Helse Ungdom. Rettet mot unge voksne i alderen 18-35 år. Chattetjeneste på nett mandag, tirsdag og torsdag klokka 17.00-20.00: www.mhu.no.

Rettet mot unge voksne i alderen 18-35 år. Chattetjeneste på nett mandag, tirsdag og torsdag klokka 17.00-20.00: www.mhu.no. Alarmtelefonen for barn og unge. En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111.

I 2020 fikk hjelpetelefonen over 300.000 henvendelser, men rakk kun å svare 164.000 av dem.

Dette var topptemaene (antall samtaler):

Psykiske problemer (44.286)

Ville bare prate litt (33.948)

Ensomhet (27.923)

Korona (10.000)

Sammenlignet med 2019 hadde hjelpetelefonen en økning i antall samtaler i 2020. Men organisasjonen klarer ikke å gi ut tall på grunn av endringer i tekniske løsninger.

Noe av det utvalget nå foreslår er blant annet mer kunnskap til de som jobber frivillig.

– Jeg tror det er smart å inkludere oss som har slike lavterskeltilbud. De får stor mereffekt av å hjelpe oss til å bli bedre. Det er viktig med et felles kunnskapsløft, sier Heimdal.

Regjeringen: Vil se grundig på forslagene

Regjeringen foreslo i februar å gi 100 millioner kroner ekstra til kommunene. Grunnen var styrking av det psykiske helsetilbudet i kommunene rettet mot barn og unge.

Til NRK sier statsminister Erna Solberg (H) at denne rapporten nå skal vurderes grundig.

– Regjeringen vil allerede i revidert nasjonalbudsjett følge opp noen av tiltakene som gruppen anbefaler og om de bør iverksettes på kort sikt. Så vil vi sette oss grundig inn i forslagene, og vurdere råd om hvilke tiltak det er klokt å iverksette fremover, sier Solberg.

Statsminsteren mener fokuset nå bør ligge på de som har hatt det tøffest.

MOTTATT: Statsminister Erna Solberg har mottatt rapporten fra psykolog Peder Kjøs og resten av ekspertutvalget. Foto: Berit Roald / NTB

– Noen vil leve med konsekvensene av pandemien lenger enn andre. Vi må sørge for at de får god hjelp, både på kort og lang sikt.

– Mye som kunne vært gjort før

Statsministeren lovet, under pressekonferansen, å bevilge mer penger i revidert nasjonalbudsjett til arbeidet med å bedre psykisk helse i Norge.

– Jeg er veldig glad for å høre at det ser ut til at mange har greid seg bra, selv om det siste året vært en vanskelig tid med mye bekymringer, savn og begrensninger, sier statsminster Erna Solberg til NRK.

Helseminister Bent Høie erkjenner at utvalget kanskje burde hatt bedre tid enn seks uker på se på konsekvensene.

– Det er mye som kunne vært gjort før, men jeg tror at dette var et godt tidspunkt. På et tidligere tidspunkt hadde vi heller ikke hatt det samme kunnskapsgrunnlaget. Det er nå, så langt tid etter, at vi ser virkningene av pandemien.

Mandag la Folkehelseinstituttet og flere studentsamskipnader i Norge frem sin Shot-undersøkelse. 62.500 av landets studenter svarte på undersøkelsen og 45 prosent meldte om at de har eller har hatt alvorlige psykiske plager.

– Vi bruker mange datakilder, i tillegg til å spørre, slik som den studentundersøkelsen. Men det vi også ser på er trafikken inn til de offentlige tilbudene, og det ser ikke ut til å ha vært en voldsom økning på det, sier psykolog og leder Peder Kjøs.

Tenker du på noe? Hei! Tenker du på noe om dette tema? Har du lyst til å tipse meg om noe? Ta gjerne kontakt på e-post.