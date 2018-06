Ekspert om Apple Pay-lansering: – Ikke gitt at det tar av i Norge

Vi har sagt det før, at dette er året da mobilbetalingen tar over (både i 2013 og i 2015 sa vi det). Men i år skjer det.

Kanskje.

– Vi tror det er viktig å gjøre det enkelt for våre kunder å betale, enten det er i butikk, på nett eller i apper. Da er Apple Pay en løsning som er både enkel, rask og sikker, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge til NRK.

Nordea og Santander vil fra i dag tilby sine norske kunder å benytte seg av Apple Pay, den digitale lommeboken som blant annet gjør det mulig å betale kontaktløst via mobilen i butikker som støtter dette. I tillegg skal den forenkle betalingen i nettbutikker. Visa og Mastercard står også bak lanseringen.

Skjønt, foreløpig er kun en av tre kortterminaler i Norge klargjort for kontaktløse betalinger og dermed løsninger som Apple Pay.

– Jeg er overbevist om at når vi først har landet dette her, kommer flere og flere til å hive seg på, sier Storset til NRK.

Og han har allerede litt rett i det siste: Om ikke lenge vil Sbanken tilby Apples betalingsløsning til sine kunder.

Andre, tunge aktører har derimot ikke tenkt til å hive seg på med det første. DNB, Sparebanken 1-gruppen og en rekke andre banker med eiendeler i norske Vipps har foreløpig ingen planer om å tilby Apple Pay til sine kunder.

Vipps er enn så lenge kun en delvis konkurrent til Apple Pay. Vipps tilbyr foreløpig ikke kontaktløs betaling i butikk og Apple Pay tilbyr foreløpig ikke vennebetaling.

Men begge snuser på hverandres territorier.

– Ikke sikkert det tar av

AVVENTENDE: Førstelektor Ragnvald Sannes ved BI i Oslo sier det er mulig at Apple Pay blir en suksess i Norge, men at det absolutt ikke trenger å bli det. Foto: Handelshøyskolen BI

Ikke alle er like overbevist som Nordea-sjefen om at Apple Pay vil bli en suksess i Norge.

– Det er en løsning vi har hørt om i lang tid, og som vi nå endelig får prøve og se hva er, sier Ragnvald Sannes til NRK.

Sannes er førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

– Er det gitt at dette vil ta av i Norge?

– Overhodet ikke!

Sannes trekker fram at utviklingen i andre land der Apple Pay er lansert har vært skuffende ut fra «bransjemål» på suksess.

– Det vi vet er at mobilbetalinger via digitale lommebøker utgjør en forsvinnende liten del av betalingene i landene der det er innført. I USA snakker vi om en 2-3 prosent, sier Sannes.

KONTAKTLØST: Slik kan mobilen brukes til å betale trådløst via Apple Pay. Ikke ulikt det mange kan gjøre med et bankkort i dag. Foto: Maxim Zmeyev / Reuters

Samtidig mener Sannes det taler til Apple Pays fordel at vi i Norge har en høy andel brukere av Apple-telefoner, samt at vi har vendt oss til å betale via mobil gjennom appen Vipps.

– Så gjenstår det å se om forbrukerne vil oppfatte kontaktløs betaling med mobilen som en forenkling. Allerede i dag kan man betale kontaktløst med kort, sier Sannes.

Men skulle det først slå an, kan det gå fort, mener han:

– De svetter nok litt nede hos Vipps nå.

– Ikke bekymret for Vipps

DNB-sjef Rune Bjerke er på vegne av Vipps foreløpig ikke bekymret for konkurransen

DNB-sjef Rune Bjerke, som har satset store ressurser på betalingsappen Vipps, sier han foreløpig ikke er bekymret:

– Vi har sett fra utlandet at Apple Pay ikke har vært noen suksess når det gjelder betaling i butikk. Derfor har vi valgt å satse på andre løsninger, som kontaktløs betaling med kort og Vipps, sier Bjerke til NRK.

DNB har vært i dialog med Apple om deres betalingsløsning, men Bjerke sier banken landet på at det ikke var brukervennlig nok i forhold til hva det kostet å innføre.

– Så får vi se hvordan dette utvikler seg, vi har ikke stengt noen dører, sier han.

– Var dere redde for at å tilby DNB-kunder Apple Pay ville kannibalisere Vipps?

– Overhodet ikke. I Danmark eksisterer Vipps og Apple Pay side om side, og vi ser at kundene velger andre løsninger enn Apple Pay når de betaler i butikk, sier Bjerke.