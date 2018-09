Einar Aas' egne advokater tar kontroll over eiendommene

I en tidligere versjon av denne saken refererte NRK Dagens Næringsliv på at advokatfirmaet Wikborg Rein representerte Nasdaq-børsen. Dette stemmer ikke, Wikborg Rein representerer Einar Aas, og det er altså Aas' egne advokater som har tatt kontroll over eiendommene hans.

– Vi gjennomfører for øyeblikket – etter samråd med Nasdaq – en prosess hvor alle verdier av betydning eiet av vår klient "fryses" under vår kontroll​​​​​, sier partner Marius Gisvold i Wikborg Rein i en pressemelding.

Advokatenes skritt er en del av ryddejobben etter at krafthandleren Einar Aas gikk på en milliardsmell på råvarebørsen Nasdaq i forrige uke.

Etter å ha overført alle penger han umiddelbart hadde tilgjengelig, skyldte Aas fortsatt Nasdaq-børsens oppgjørssentral over en milliard kroner.

Dette måtte tas fra børsens sikringsfond, men børsen ønsker naturlig nok å få disse pengene tilbake. Aas sitter blant annet på eiendom og unoterte aksjer for flere hundre millioner kroner.

Vil unngå personlig konkurs

Etter det NRK erfarer kjemper nå Einar Aas for å unngå personlig konkurs og i stedet forhandle fram en løsning med kreditorene. Advokatene hans har frosset verdiene for å sende et signal til kreditorene om at de ikke trenger frykte at verdier gjemmes unna.

– Hensikten med dette fra Einar Aas side er utelukkende å forhindre at det oppstår usikkerhet rundt disponeringen av de aktuelle verdiene, og at ulike interesser tar skritt i all hast som kan skade Aas eller fellesskapet av de som fremmer krav mot ham.

Poenget er altså å gi kreditorene tid til å tenke seg om og ikke «i panikk» begjære Aas personlig konkurs.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer Aas-konkursen. Du trenger javascript for å se video. NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer Aas-konkursen.

Kraftselskap kan få penger tilbake.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte at Wikborg Rein hadde tatt kontroll over Einar Aas' eiendommer. Avisa viser til Eiendomsregisteret der advokatfirmaet har registrert nye heftelser på eiendommene.

Et oppslag i Grunnboka på Einar Aas' bolig i Grimstad viser følgende heftelse registrert kl 21.00 i går kveld:

«REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER

RETTIGHETSHAVER: WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS»

Nasdaq opplyste for øvrig til NRK tidligere denne uka at børsen var i «løpende dialog» med Aas for å få pengene fra sikringsfondet tilbake.

Lykkes børsen med å få tilbake deler av beløpet, vil kraftselskapene som måtte fylle opp børsens sikringsfond med en millard kroner kunne få noen av pengene tilbake.