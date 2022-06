Durek Verrett: – Folk vil ikkje sjå ein svart mann i kongefamilien

I ei livesending på Instagram søndag der begge deltok, fortalde paret mellom anna om rasisme.

– For det første vil dei ikkje ha ein svart mann i kongefamilien. Det har aldri vore nokon svarte i historia til dei europeiske kongefamiliane, så det er ei veldig stor sak, seier Durek Verrett i sendinga, ifølgje Expressens referat.

– For det andre er Märtha ei kvinne. Det er ikkje det same når ein mann i kongefamilien vel ei farga kvinne. Ein mann kan velje kven han vil. Men at ei prinsesse vel ein farga mann har ikkje skjedd før, og det er vanskeleg for folk å handtere, seier Verrett.

Kvite privilegium

Märtha Louise erkjenner at opplevingane har vore ein augeopnar for henne. Ho fortel at hennar «kvite privilegium» har gjort henne naiv.

– Det her er så mykje verre enn eg trudde at det var, sa ho mellom anna i sendinga.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett offentleggjorde forlovinga si 5. juni. Foto: Babak Golkar/elevateYOU / NTB

Det er enno ikkje sett nokon dato for bryllaupet, og paret kjem framleis til å bu på ulike kontinent i tida framover.

– Ha tolmod med oss. Vi kjem til å kunngjere alt når tida er inne. Men til då vil vi halde fram med å feire kjærleiken, skreiv paret i ei pressemelding tysdag.

Saman i tre år

Forholdet mellom prinsessa og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, vart først kjend i 2019.

Sidan den gong har det til tider storma rundt dei, mellom anna då dei drog ut på ein foredragsturné saman.

Etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Noreg og Los Angeles, seier paret at dei er klar til å ta forholdet eit steg vidare.

– Kjærleik dømmer ikkje kvar ein kjem frå, eller kven ein er som menneske. Kjærleik skaper bru mellom menneske, kulturar og religionar. Og vi er glad for å ha funne kvarandre, på tvers av kontinent, etnisitet og sosial bakgrunn, sa paret i pressemeldinga.