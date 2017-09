I kveldens Forbrukerinspektørene ser NRK nærare på ei rekke tannbleikingsmiddel. Etter at DSB, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, vart gjort oppmerksam på programmet tok dei kontakt med NRK. Eit av produkta i programmet inneheldt så mykje hydrogenperoksid at det var i strid med norsk lov.

Fakta om tannblekemidler Ekspandér faktaboks I Norge og EU er blekemidler som inneholder konsentrasjoner av mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid er forbudt å selge til andre enn tannleger.

Inntil seks prosent kan kjøpes hos tannlege og benyttes under veiledning og tilsyn.

Tannlegen skal gå god for at tannblekeproduktet er trygt å benytte for hver pasient og baserer seg på pasientens munnhelse. Det betyr at produktet ikke nødvendigvis er trygt for alle pasienter.

Hydrogenperoksid kan gi skader som overfølsomme tenner, forandringer i emaljen, etseskader på tannkjøttet og betennelse i nerven som på sikt kan innebære at tannen må rotfylles.

Må ikke brukes på personer under 18 år.

Kilde: NIOM og Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Har blitt brukt i terrorbomber

Problemet var produktet Crest 3 D Whitestrips Supreme. Dette produktet inneheld 14 prosent hydrogenperoksid. DSB reagerte ikkje på at stoffet kunne gi etseskadar i tannkjøttet, men på konsekvensane for rikets tryggleik:

– Grensa i regelverket vi ser på er 12 prosent. Så dette er eit produkt som er langt over grensa for kva som er lov i Norge, seier Anne Rygh-Pedersen.

Ho er avdelingsdirektør for næringsliv, produkt og farlege stoff i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Anne Rygh-Pedersen er avdelingsdirektør for næringsliv, produkt og farlege stoff i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap Foto: Anita Andersen (DSB)

– I ytste konsekvens er dette eit stoff som kan brukast til å lage sprengstoff. Vi kjenner til at det er brukt i bomber i terroraksjonar tidlegare.

Må destruerast umiddelbart

Rygh-Pedersen seier at lovverket som allereie er på plass forbyr produkt som dette og siktar til forskrifta om handtering av utgangsstoff for eksplosiv.

– Vi reknar det som forbode å selje til privatpersonar og forbode å bruke av privatpersonar.

– Har dei som har kjøpt dette produktet gjort noko ulovleg?

– Det blir ikkje noko reaksjonar mot privatpersonar som har kjøpt det. Men alle som har kjøpt dette produktet må umiddelbart destruere det, for det er ikkje lov å eige for privatpersonar.

Rygh-Pedersen seier at dette får konsekvensar:

NRK fekk ein professor til å vurdere tryggleiken til fem tannbleikingsmiddel. To av dei braut norsk lov. Foto: Janne Seime Siler / NRK

– Vi kjem umiddelbart til å ta kontakt med distributøren. Vi kjem til å gi dei informasjon og rettleiing om kva som er lov og ikkje lov. I tillegg har vi moglegheit til å pålegge omsettingsforbod og eventuelt politimelde dei for brot på regelverket.

Amerikansk distributør

Det har ikkje lukkast NRK å komme i kontakt med firmaet som selde Crest 3 D Whitestrips til Forbrukerinspektørene. Selskapet har tidlegare informert om at dei er eit amerikansk selskap som ikkje har lager i Norge og meiner difor at salet går utanom EU-lovgivinga.

DSB seier at dei jobbar saman med Kripos, PST og Tollvesenet for å hindre innføring av ulovlege stoff til Norge. Rygh-Pedersen seier også at dei har kontakt med utsalsstader:

– Apoteka gir ofte beskjed til Kripos og då følger vi opp eventuelle personar som kjøper store mengder av eit produkt som i utgangspunktet er lovleg, men som inneheld stoff som hydrogenperoksid.