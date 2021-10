Drevdal i retten: Mediene trengte en norsk versjon av Harvey Weinstein

Drevdal ble i fjor sommer dømt til fengsel i 13 år og seks måneder. Han ble funnet skyldig i totalt ni voldtekter mellom 2005 og 2014. Seks av disse innebar samleie. Han ble også dømt for et tilfelle av seksuell omgang med en jente på 15 år.

Tirsdag denne uken begynte den første av de fornærmede kvinnene sin forklaring om to voldtekter. Den ene skal ha skjedd under Hovefestivalen for mer enn 10 år siden, den andre hjemme i Drevdals leilighet samme år.

Kvinnen forklarte seg for lukket rett, og først fredag fikk pressen på ny slippe inn da Drevdal skulle forklare seg om de to forholdene.

Avviser sovevoldtekt på festival

Drevdal fortalte at hans rolle som kommunikasjonsansvarlig på Hovefestivalen innebar en stor arbeidsmengde, og at han stod tidlig opp for å delta på morgenmøter.

– Min jobb var kanskje den mest hektiske på festivalen. Hver gang noe skjedde, enten det var en ulykke, brann i skogen eller noe som skjedde på campen, måtte jeg gi ut informasjon til festivalgjengere og medier. Jeg hadde ikke så mye tid til å sosialisere, forklarte Drevdal i retten.

Han forteller at han og fornærmede var venner fra tidligere, og at det etter hvert skal ha utviklet seg til noe mer. Drevdal hadde rom i samme bygg som flere av de frivillige på festivalen, hvor fornærmede også holdt til.

Etter en kveldstur på leirområdet én av dagene, skal Drevdal og fornærmede ha delt seng på hans rom. Han forklarer at han stod opp tidlig dagen etter for å gå på morgenmøtet som begynte klokken ni.

– Jeg er helt trygg på at jeg aldri har hatt sex med en sovende NN, forklarte Drevdal.

– Surrealistisk

Den andre voldtekten av fornærmede skal ha skjedd på senhøsten samme år i en sofa hjemme i Drevdals leilighet i Oslo.

Drevdal forklarte at det i dette tidsrommet hadde vært flere nachspiel i leiligheten hans, men at han har vansker med å skille dem fra hverandre.

Han mener likevel påstanden om at han skal ha utført et overgrep i en nachspiel-situasjon er surrealistisk.

– Alle som har vært hjemme hos meg på etterfest vet at det er sofa og et lite glassbord. Det er plass til 6–7 mennesker i sofaen. Dette er samtalesituasjoner og hvor vi hører på musikk. En anklage om at det skal ha foregått seksuell aktivitet i en samtalesetting, er for meg veldig spesielt, forklarte Drevdal.

– Ikke opptatt av anseelse

Da aktor Trude Antonsen tok ordet etter Drevdals frie forklaring, la hun vekt på Drevdals makt og posisjon i de bransjene han har jobbet i.

– Har du vært i en posisjon hvor du har kunnet gi folk muligheter?, spurte Antonsen.

– Jeg har hatt såpass mange prosjekter gående at jeg har vært i en posisjon til å gi folk opplæring. Men jeg har ikke hatt noen posisjon hvor jeg har kunnet gi folk fast jobb. Jeg har kunnet bidra med å la folk lære det de er interessert i. Skriving, fotografering og layout, eller om musikk, svarte Drevdal.

Selv mener han omtalene av ham som «kulturtopp» og «kulturprofil» er medieskapt.

– Jeg kjenner meg ikke igjen. Media trenger historier, og formulerer seg slik de synes er hensiktsmessig. «Kulturtopp» er en betegnelse som dukket opp den 2. november 2017. Da hadde media behov for å finne en norsk versjon av Harvey Weinstein, forklarte Drevdal.

– Det er en betegnelse som er veldig fremmed og merkelig for meg.

Full behandling

Etter planen skal Drevdal forklare seg i etterkant av hver av de fornærmedes forklaringer.

For de aller fleste postene i tiltalen er Gaute Drevdal enig i at det har vært seksuell omgang, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at kvinnene ikke har vært i stand til å gjøre motstand.

Ankesaken er tatt opp til full behandling og så skal pågå frem til 9. desember.