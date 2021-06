Dømt til fem års fengsel for terrorfinansiering

Den tiltalte hovedmannen som er født i Montenegro erkjente straffskyld for deler av tiltalen da straffesaken startet i Oslo tingrett i april.

Tiltalte overførte totalt 465.000 kroner til IS-krigeren Arben Hasani fra Kosovo. Foto: PST

Han er tiltalt for fem pengeoverføringer fra Norge til IS-krigeren Arben Hasani i Syria på til sammen 465.000 kroner.

Selv forklarte mannen i 40-årene i retten at pengene skulle brukes for å hjelpe kvinner og barn til å flykte fra IS-kontrollerte områder i Syria.

Dømt for ulovlig bankvirksomhet

Tiltalte nummer to som er syrisk statsborger bosatt i Østfold nektet straffskyld. Han erkjente å ha bistått ved tre av overføringene, men sa han trodde pengene skulle til en slektning av avsenderen.

Oslo tingrett dømte i dag hovedmannen til fem års fengsel for terrorfinansiering, mens tiltalte nummer to ble frifunnet for dette.

Han ble imidlertid ilagt en bot på 25.000 kroner for å ha drevet ulovlig bankvirksomhet. Dette ansees betalt fordi han har sittet 29 dager i varetekt.

– Første dom for terrorfinansiering

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier dette er den første fellende dommen om terrorfinansiering. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi er svært godt tilfreds med utfallet når det gjelder tiltalte nr. 1. Retten har fulgt våre vurderinger og utmålt straff ligger tett opp til påstanden om fengsel i seks år, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

Er dette er prinsipiell sak?

– Etter vår oppfatning er det. Det er den første fellende dommen om terrorfinansiering og den reiser prinsipielle spørsmål om skyld.

Anker dommen

Forsvarer Svein Holden sier dommen blir anket. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den dømtes forsvarer, Svein Holden, sier til NRK at de vil anke dommen.

– Vi er uenig i flere av rettens vurderinger både når det gjelder skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Dommen vil derfor bli anket, sier Holden.

Statsadvokat Ranke sier de vil vurdere om de skal anke frifinnelsen av den andre tiltalte.

– Vi er tilfreds med at Oslo tingrett mener at han har drevet med en form for ulovlig hawalavirksomhet og at det han har gjort faktisk har bidratt til å styrke Isil.

Mannen i 30-årene ble frikjent for å ha finansiert terrorgruppa Den islamske staten.

– Det vil være et uheldig signal om denne ulovlige virksomheten ikke regnes som en straffbar form for terrorfinansiering. Det vil svekke muligheten for å dømme personer for terrorfinansiering når de ikke har et islamistisk motiv og at vi derfor vi vil derfor vurdere om denne dommen må ankes, sier Ranke.

Syreren i Østfold skal ha bidratt til å overføre minst 4 millioner kroner til Syria. Retten mener han har drevet en form for ulovlig bankvirksomhet. Selv forklarte han i retten at han ikke tjente noe på dette og at han bare hjalp flyktninger og andre i Norge med å overføre penger til slektninger i Syria, og at det ikke kan være forbudt.

Hawala er et system for betaling og pengeoverføring over landegrenser.