Ole Petter Ribe (23) Hjem: En Fiat Ducato Maxi Areal: 10 kvadratmeter Budsjett: 60.000 kroner

Det begynte med et nyttårsforsett om å være mer ute. Et halvt år senere kjøpte han en blå Fiat som skulle bli hans nye hjem.

– Jeg føler meg ikke som en fri sjel, jeg er bare en enkel type som vil prøve å bo litt alternativt, sier Ribe som studerer billedkunst på Kunsthøyskolen i Oslo.

Vi møter han og kompisen Eirik Vildgren mens de spiser frokost ved Maridalsvannet i Oslo. Bilen har alt som trengs for et fullverdig måltid: Kjøleskap, kokeplate, vask og kjøkkenutstyr. På bordet står det nybakt brød, sild, juice, kaffe og egg.

– Mange tenker nok at dette er veldig primitivt. Å leve som dette er enkelt, men ikke primitivt, mener Ribe.



På 10 kvadratmeter har han både bord, sitteplasser, to senger, kjøkken og lagerplass. Bilen har også strøm og vann.

FROKOST: – Her har vi til og med fløte i kaffen. Det er jo luksus, sier Ribe mens han og kompisen Eirik Vildgren spiser frokost. Foto: Truls A. Antonsen

Selvgjort er velgjort

Han betalte 40.000 kroner for bilen, og brukte rundt et halvt år på å gjøre den klar til bruk. Ribe anslår at han har brukt totalt 60.000 kroner, inkludert alt utstyr, veiavgift og bilforsikring.



– Det var allerede installert kjøkken, og jeg har gjort mest mulig selv. Jeg lærte for eksempel å reparere dieselmotor på Youtube, sier han.



23-åringen setter pris på friheten han får av å bo i bil.



– Jeg er mye flinkere til å utnytte mulighetene ute i naturen nå enn jeg var før.

VILLE VÆRE MER UTE: Ole Petter Ribe flyttet inn i en bil for å gjennomføre nyttårsforsettet sitt om å være mer ute i naturen. Foto: Truls A. Antonsen

Havregrøt på frossent vann

Livet i bil har også noen negative sider.

– Det kan være utfordrende å finne passende steder å stå parkert, og noen ganger blir man kastet vekk av sinte naboer.

Han må i større grad ta hensyn til været og planlegge mer. Vinteren er uten tvil den verste tiden, fordi bilen ikke er godt isolert.



– Det er kaldt og mørkt og kan være tungt å komme hjem fra skolen og koke havregrøt på frossent vann, sier Ribe.

En tur på do er heller ikke helt som før.

Studenten tror flere hadde hatt godt av å bo i bil og klare seg med færre ting, men tror det er viktig å tenke godt gjennom valget på forhånd. Man bør heller ikke være redd for å «kaste inn håndkleet», mener han.



– Med en gang det føles rotløst, bør man slutte med det. Jeg er opptatt av at det ikke skal gå prestisje i å bo slik, og at man ikke skal leke «villmann», sier Ribe.



Ole Petters råd for å realisere et bobilprosjekt Ekspandér faktaboks Kjøp en bil som er EU-godkjent, og som passer til formålet.

Følg med på Finn.no og andre sider for å finne en passende bil eller finne utstyr.

Les deg opp på regelverk og sett deg inn i hva du kan gjøre med bilen før du begynner.

Bruk nettet - det finnes utallige sider med tips og gode løsninger på nett.

Du sparer penger på å gjøre mye selv, men sørg for å sette av nok tid, og vit at du har overskudd til å jobbe med prosjektet over lengre tid.

Velg et prosjekt som er realistisk og overkommelig.

En god bilforsikring er veldig viktig

Installer gassalarm

Ha nødvendig ekstrautstyr som ekstra drivstoff og reservedekk i bilen

Tenk nøye gjennom hvordan hverdagen din blir annerledes og innstill deg på at rutinene dine blir forandret av å bo i en bil.

Sigurd Randby (19) Hjem: Et mikrohus på tilhenger Areal: 13 kvadratmeter Budsjett: 250.000 kroner

– Trolig kan jeg varme opp hele huset med min egen kroppsvarme, sier Sigurd Randby mens han slår hendene ut i lufta.



Det er ennå noen uker til han skal flytte hjemmefra for første gang, og inn i et kompakt hus på hjul – som han har bygget selv.



Først må «mikrohuset» innredes og kjøres til Trondheim, hvor han begynner på arkitektstudier på NTNU i høst. Det vil ennå ta litt tid før huset er klart, men 19-åringen har planen klar for hvordan det skal se ut inni.

Når huset er ferdig, vil det ha både strøm, varmtvannsbereder, kjøleskap, toalett, dusj og gulvvarme.

19-åringen fikk ideen allerede på ungdomsskolen. Randby var fascinert av mikrohustrenden, som er langt større i USA, og som der kalles «tiny houses».

– Jeg så videoer og leste blogger om det, og prøvde desperat å komme på en unnskyldning for å bygge mitt eget tiny house. Så kom jeg på at jeg trenger jo en studentbolig.

Tenåringen tømte sparekontoen, kjøpte en 13 kvadratmeter stor båthenger og begynte å tegne skisser. Byggingen begynte samtidig som han gikk siste året på videregående.

– Jeg snakket med snekkere og oppsøkte arkitekter for å få råd og finne ut hvordan jeg skulle klare å bygge huset, og hva slags materiale jeg måtte bruke.

GJENNOMTENKT: Randby har tegnet huset selv. Vinduene og døra er plassert nøye for å få inn mye lys og for gjennomtrekk. Foto: Truls A. Antonsen

Mange gode hjelpere

Flere bedrifter synes Randbys idé var kul, og ønsket å bidra enten ved å gi rabatter på materiale eller sponse deler av boligen. Nå har han også fått IKEA med på laget, som skal innrede boligen.



– Jeg lever på en måte litt på gode mennesker her. Jeg har begrenset økonomi og lite kunnskap, men veldig mange har hjulpet meg underveis.



Én viktig detalj gjenstår fortsatt: Nemlig å finne ut hvor han skal plassere huset. Han har så langt fått 20 konkrete tilbud fra ulike folk i Trondheim, men har ennå ikke bestemt seg for hvilket han skal gå for.

– Jeg kan ikke betale tomteleie, men kan tilby dugnadsånden min. Det virker som mange synes den innstillingen er original og hyggelig, og mange har sagt jeg kan bo i hagen deres, sier han.

Han tror det blir koselig å bo i huset, i hvert fall den første tiden.

– Jeg tror nok jeg vil se huset med litt andre øyne når jeg har gått fem år på arkitekturlinja, smiler han.



Boligmangel for studenter Ekspandér faktaboks 10 612 studenter sto per 12. august 2018 uten bolig i Norge, viser en nasjonal oversikt som Norsk studentorganisasjon (NSO) har laget i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge.

Det er færre studenter som mangler bolig i år enn på samme tid i fjor, ifølge oversikten.

Det mangler fortsatt 14.000 studentboliger for å nå regjeringens mål med studentboligsatsningen, som ble lansert for over tre år siden. Det viser Studentundersøkelsen, som ble publisert i juli.

Eli Andrea Revling (23) og Eline Tveit Holen (23) Hjem: En Beneteau seilbåt på 39 fot Areal: Ca. 25 kvadratmeter Budsjett: Utgifter på 2500-3000 kroner i måneden hver (ekskludert strøm). Budsjettet er lavt fordi jentene ikke har kjøpt båten, men får låne den gratis.

I år ville venninnene Eline Tveit Holen og Eli Andrea Revling gjøre noe helt annet. Leilighet i Oslo sentrum byttes derfor ut med seilbåt på Aker Brygge.



– Det var nå jeg følte jeg hadde mulighet til å bo som dette. Så da tenkte jeg «hvorfor ikke»?, sier Eli Andrea Revling som studerer ungdom, kultur og tro på Det teologiske menighetsfakultetet.



Det var venninnen, Eline Tveit Holen, som først fikk ideen om å prøve å bo i båt.



– Det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sier sykepleierstudenten.



Holen har fått båtlivet inn gjennom barndommen, mens Revling er «landkrabbe». I sommer har det derfor blitt noen båtturer og en del opplæring.



– Jeg har ikke vært mye på bår før. Det blir bratt læringskurve, jeg aner jo ikke hva jeg driver med, sier hun.





Mer bevisste på eget forbruk

Begge tror det blir et spennende år, og at hverdagen kommer til å bli litt annerledes. Venninnene deler drøye 25 kvadratmeter, og tar derfor kun med seg det mest nødvendige i flyttelasset.



– Jeg synes det er fint å vise at man kan leve med litt mindre ting og tang. Her er det ikke plass til så mye, og man blir mer bevisst på eget forbruk og alt man skal kjøpe og ha, sier Holen.



– Tror du flere hadde hatt godt av å bo med litt mindre ting?



– Ja, absolutt. Det er litt utfordrende å ha så begrenset plass, og så blir man kanskje litt mer kritisk til hva man kjøper også, sier Revling.

I tillegg vil de merke vær og vind godt.



– Du forholder deg jo ikke så mye til været når du bor i en leilighet, men nå må vi hele tiden følge med og passe på at båten er godt fortøyd, sier Holen.