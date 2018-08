Studiestarten for flere høyskoler og universiteter er nå i full gang rundt om i landet.

Men leende studenter i sprudlende fadderuke-antrekk, står i sterk kontrast til funn fra Folkehelseinstituttets nye studentundersøkelse.

– Jeg er overrasket over omfanget i undersøkelsen. Det er så høyt som at hver tredje student forteller oss at de er ensomme, sier Kari Jussie Lønning, som er lege og leder for undersøkelsens styringsgruppe.

Én av seks føler seg isolerte

Over 50 000 studenter har svart på det som regnes som landets største studenthelse- og trivselsundersøkelse utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

OVERRASKET: Kari Jussie Lønning er leder for undersøkelsens styregruppe, og sier hun er overrasket over de høye tallene. Foto: Pressebilde / SiO

Områder som er kartlagt, er fysisk og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjoner.

Blant annet viser svarene at 29 prosent, nærmere én av tre av studentene, opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte», i én eller flere former:

23 prosent sier at de «ofte» eller «svært ofte» savner noen å være sammen med

17 prosent sier at de «ofte» eller «svært ofte» følger seg utenfor

16 prosent sier at de «ofte» eller «svært» ofte følger seg isolert

Når det kommer til gruppen som føler seg isolert, som er én av seks av de spurte, sier Lønning at det kan ha konsekvenser for helsen.

– Dette har en helserisiko på nivå med å være storrøyker eller å ha et større alkoholproblem, sier hun.

Mener det er tabu å være ensom

NRK har besøkt Universitetet i Oslo og snakket med flere studenter som sier de har opplevd å være ensomme. Disse har ønsket å være anonyme.

– Både jeg, og flere venner av meg, har slitt mye med å få forbindelser til et nytt studiested. Mange kommer hit uten å kjenne noen, forteller en jente til NRK.

VAR ENSOM: Maya Sol Sørgård , leder for Velferdstinget, brukte ett år på å finne seg til rette, da hun flyttet til Oslo for å studere. Foto: Pressefoto / Velferdstinget

Maya Sol Sørgård er leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Dette er øverste politiske organ i velferdsspørsmål for over 65 000 studentene i regionen.

Når Sørgård hører tallene blir hun trist, og mener det er et tema flere har vanskelig for å snakke om.

– Det var mye verre enn jeg trodde. Men det som er verst er at vi ikke snakker om det. Man blir informert om alt det fine med studentlivet, men ikke utfordringene, sier Sørgård.

Selv kjenner hun seg igjen i ensomhetsfølelsen.

For to år siden flyttet Sørgård fra Bodø til Oslo, noe som skulle vise seg å være mye tyngre enn hun trodde.

– Jeg husker jeg hadde vært hos frisøren, men så hadde jeg ingen å vise det til. Jeg tok trikken gjennom hele Oslo for at bare noen skulle se meg, forteller hun.

TABU: Sørgård mener det er tabu for mange unge å snakke om at de er ensomme. Flere opplever det som flaut og ubehagelig, tror Sørgård. Foto: ROUX PATRICK / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

– Ensomhet er tabu. Jeg tok det på egen kappe fordi jeg aldri hadde trodd at jeg skulle være en som kjente på det. Jeg hadde jo mange venner hjemme. Å innrømme at man er alene er voldt for mange, fortsetter Sørgård.

– Flere trenger «et push»

Sørgård tror det er en flere faktorer som gjør at så mange studenter føler seg ensomme.

Å bli student er en overgang i seg selv, og flytter man til en ny by merkes dette ekstra sterkt for mange, påpeker hun.

– Hva kan gjøres for å hjelpe studentene som sliter mest?

– Tørre å være åpen, og snakke mer om at ensomhet er et problem som ingen er alene om. Mitt største tips er å oppsøke et miljø utenfor skolen - en forening eller et idrettslag. Dette ble redningen for meg, sier Sørgård, som brukte vel ett år på å finne seg til rette i Oslo.

Studiestedene bør også informere bedre om utfordringene ved å være student, i tillegg til å tilrettelegge for sosiale soner utenfor forelesningssalene.

– Det som er fint med studenter er at de er i en overgangsfase - så den går jo over. Det er heller ingen tvil om at flere trenger «et push», sier hun.