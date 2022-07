Disse matvarene har økt mest i pris

Prisene på varer øker. Forrige uke kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med ferske tall som viser at prisene i mai var 6,3 prosent høyere enn i fjor.

En stor grunn til prisveksten var de økte matvareprisene. De steg med 5,6 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Bare fra mai til juni i år økte de med 2 prosent, skriver SSB.

Det er varekategorien fryst frukt som har hatt den største økningen det siste året. Den har økt nesten 22 prosent fra juni i fjor.

Like etter kommer konservert frukt og fruktbaserte produkter, som har hatt en økning på 21,2 prosent. Prisene på frukt steg med 8,4 prosent.

– Et viktig poeng er kostnadsøkningen i verdikjedene. For eksempel vil prisene på ting som skal fraktes påvirkes av økte priser på drivstoff og energi, sier Trym Kristian Økland, førstekonsulent i SSB.

Frister det med kaffe? Den har blitt 19 prosent dyrere det siste året. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Prisen på kaffekoppen

Prisen på kaffe har og gjort et markant hopp på 19 prosent. Prisen for en kopp kakao har økt rundt 15,4 prosent. Om du vil ha en varm drikk i disse dager, kan te være et mer fornuftig valg, den har hatt et prisfall på 0,8 prosent, ifølge tall fra SSB.

– Råvareprisen på kaffe har gått mye opp fra i fjor. Dette, kombinert med at det er en generell prisvekst i resten av verden, i tillegg til de nevnte kostnadsøkningene i verdikjedene, kan være grunnen til at vi ser denne økningen, sier Økland.

På den andre siden har prisene på leskende drikker, som brus, falt med 9,5 prosent. Hovedgrunnen til dette er at avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble fjernet i juli 2021.

– Siden avgiftene falt bort har prisnivået på brus og leskedrikker holdt seg på et relativt stabilt nivå, sier Økland.

Jordbruksopprøret kan føre til økte priser i juli

– En så stor økning i matvareprisene fra mai til juni er uvanlig, sa seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen til NRK.

Vanligvis er det i februar og juli hvor man ser de største endringene i matvareprisene. Da kan leverandørene justere prisene inn mot matvarekjedene.

Når tallene for juli blir klare, vil effektene fra årets jordbruksoppgjør være inkludert i tallene.

– Fra første juli vil de økte målprisene fra jordbruksoppgjøret spille inn. Det er avtalt nye målpriser på flere ulike produkter, for eksempel korn, melk og poteter, sier Økland.