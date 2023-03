Lørdag ble det kjent at en norsk mann i 50-årene er siktet for drap og likskjending. Bakgrunnen var at politiet hadde funnet mannens tidligere samboer – en norsk kvinne – partert i en fryseboks på en avsidesliggende gård i Värmland i Sverige.

Mannen har erkjent likskjending, men ikke drap.

Nordmannens forsvarer Stefan Liliebäck. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Mannens forsvarer Stefan Liliebäck sier nordmannen har gitt en forklaring på hvordan kvinnen døde, men at han ikke kan uttale seg om dette nå.

Liliebäck sier mandag til NRK at klienten hans nå har blitt overflyttet til en varetektscelle. Han beskriver forholdene der som langt bedre enn glattcellen nordmannen satt på etter pågripelsen torsdag i forrige uke.

Ifølge forsvareren har de innledende avhørene handlet om dødsfallet.

– Han har fått spørsmål om hvordan hun døde og hvordan hun havnet i fryseboksen. Dette har han svart utfyllende på, men hva han har sagt kan jeg ikke si, sier Liliebäck.

Flere dommer

Den siktede mannen i 50-årene har en omfattende straffehistorikk, viser dommer NRK har fått tilgang til. De første dommene ble avsagt allerede på 80-tallet, og gjelder vinningskriminalitet.

Den mest alvorlige dommen ble avsagt på begynnelsen av 90-tallet, da mannen var i midten av 20-årene. Mannen ble da dømt til fem års fengsel i en sak som gjaldt to tilfeller av voldtekt og et voldtektsforsøk.

I det ene tilfellet forklarte fornærmede at den nå drapssiktede nordmannen tok tak i henne på veien og slengte henne i bakken, etter først å ha blottet seg for henne.

Den andre voldtekten gjelder en kvinne som forklarte at mannen tok seg inn på soverommet hennes og holdt en pute mot munnen hennes. Kvinnen, som var kjent for å hjelpe personer som ikke hadde fått nok hjelp av myndighetene, var i 80-årene da overgrepet skjedde.

I dommen pekes det blant annet på at tiltalte var «stor og kraftig», og at de fornærmede «følte angst for å bli drept».

I forbindelse med voltektssakene ble mannen undersøkt av psykiatere. De kom til at han blant annet hadde varig svekkede sjelsevner. Retten mente i likhet med de sakkyndige at tiltalte på grunn av sin tilstand vil utgjøre særlig fare for gjentakelse av lignende straffbare handlinger.

Dette var noe av grunnen til at mannen også ble idømt sikring.

Svensk politi i området der den norske kvinnen ble funnet partert. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Psykiske problemer

I 2006 ble mannen dømt for promillekjøring. Kjøringen endte med at han kjørte ut av veien i en sving og ut i en elv.

Han skal ha forsøkt å stikke av fra stedet, men ble pågrepet uten bukse og skjorte, med et kutt i hodet. I 2007 måtte mannen igjen møte i tingretten.

I tillegg til ruspåvirket kjøring var mannen tiltalt for to tilfeller av blotting. I det ene tilfellet skal mannen ha oppsøkt en 76 år gammel kvinne ved flere tilfeller i hennes hjem. I det andre tilfellet var fornærmede en 13-åring som var på vei til skolen, alene.

Av dommene fremgår det at mannen i perioder har hatt psykiske problemer og vært innlagt på psykiatrisk avdeling, også med tvang. I forbindelse med rettssaken i 2006 forklarte mannen at dette var grunnen til de siste tilfellene av blotting.

Mannen har også fått flere straffereaksjoner fra Sverige i nyere tid, men da for kjøring uten førerkort eller kjøring i ruspåvirket tilstand.

NRK har snakket med en person som gikk i klasse med den siktede på barneskolen og ungdomsskolen i en bygd i Agder. Vedkommende beskriver mannen som «en spesiell fyr», som var stille og ikke så sosial av seg.

Mannen beskriver også den siktede som stor og kraftig.

– Hva tenker du om dette han nå er siktet for?

– Nei, jeg vet ikke hva jeg tenker. Det er grusomt. Jeg vet at han har vært tatt for litt av hvert, men ikke sånne ting.

Ikke avhørt om økonomi

NRK kunne i går fortelle at familien til den avdøde kvinnen i 2019 var så bekymret for henne at de dro til Sverige. Den nå drapssiktede mannen skal da sagt at kvinnen var ute og gikk tur med hunden.

Ifølge Aftonbladet skal mannen selv ha kommet med opplysningene som ledet politiet til det grufulle funnet i forbindelse med et sykehusopphold den siste tiden.

Da politiet tok seg inn i den avsidesliggende gården i Värmland, fant de kvinnen i 60-årene partert og plassert i en fryseboks.

Av dommene fremgår det at den nå drapssiktede mannen i lengre perioder har vært 100 prosent uføretrygdet, med begrenset inntekt.

Politiet har oppgitt at de jobber ut fra en teori om at den avdøde kvinnen kan ha vært død siden september 2018, altså i hele fire og et halvt år.

Folkeregisteret viser at den drapssiktede mannen og kvinnen utvandret fra Norge til Sverige høsten 2009. I skattelistene fremgår det at kvinnen har svensk postadresse, men skatter til Norge.

Skattelistene viser at kvinnen har hatt mellom 190.000 og 200.000 kroner i inntekt i perioden 2018 til 2021. Inntektene stammer trolig fra pensjon.

Liliebäck er avskåret fra å snakke om hva som har blitt sagt i avhør. Samtidig bekrefter han overfor NRK at økonomi ikke har vært noe tema.

– Det har det ikke vært snakk om i det hele tatt, sier han til NRK.

Venter på medisinsk undersøkelse

NRK snakket mandag med pressetalsperson Christina Hallin i Bergslagen politidistrikt. Hun sier politiet nå jobber med analyser og avhør.

– Vi avventer en medisinsk undersøkelse for å få mer informasjon om når og hvordan kvinnen døde.

– Vet dere noe om når dette vil være klart?

– Nei, men ettersom vi når har en person som sitter fengslet, så vil det være en prioritet. Dette er en prioritert sak, sier Hallin.

NRK har vært i kontakt med Kripos som sier de ikke har blitt kontaktet av svensk politi.